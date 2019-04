Polskie lotniska w 2018 roku obsłużyły 45,7 miliona pasażerów, czyli o 14 procent więcej niż w roku ubiegłym - wynika z opublikowanych w poniedziałek danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Liderem jest warszawskie Lotnisko Chopina, które w ubiegłym roku obsłużyło o 2 miliony więcej pasażerów niż w 2017 roku. Wśród przewoźników największą dynamikę wzrostu osiągnęły Polskie Linie Lotnicze LOT.

ULC podkreślił w komunikacie, że ruch lotniczy w Polsce rośnie szybciej niż oczekiwano.

"Głównym motorem tak dynamicznego wzrostu ruchu lotniczego w Polsce jest między innymi nadrabianie zaległości w stosunku do krajów Europy Zachodniej. Mimo iż Polacy latają znacznie rzadziej niż statystyczny Europejczyk, to polski rynek lotniczy odnotowuje z roku na rok lepsze wyniki. Największe nasycenie ruchu występuje w głównych lotniskach Polski centralnej, co w przyszłości może powodować problemy z przepustowością" - zauważył, cytowany w komunikacie, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson.

Największe lotniska w Polsce

Z danych ULC wynika, że wśród portów lotniczych liderem jest Lotnisko Chopina w Warszawie, z którego usług w 2018 roku skorzystało ponad 17,7 miliona pasażerów.



Z danych ULC wynika, że wśród portów lotniczych liderem jest Lotnisko Chopina w Warszawie, z którego usług w 2018 roku skorzystało ponad 17,7 miliona pasażerów.

"Port odnotował wzrost o 13 procent i osiągnął najlepszy wzrost ilościowy spośród portów w Polsce – obsłużył o ponad 2 miliony pasażerów więcej, niż w 2017 roku" - czytamy.



Drugim lotniskiem pod względem wzrostów ilościowych był port Katowice-Pyrzowice, który miał 0,95 miliona pasażerów więcej, niż w roku ubiegłym (dynamika wzrostu 24 procent). W dalszej kolejności bardzo dobre wyniki osiągnęły porty Kraków-Balice (930 tysięcy pasażerów więcej i 16 procent wzrostu), Poznań-Ławica (ponad 622 tysiące pasażerów więcej i aż 34 procent wzrostu) oraz Wrocław-Strachowice (488 tysięcy pasażerów i 17 procent wzrostu).



Według ULC, dobre statystyki odnotowały również porty lotnicze obsługujące poniżej 1 miliona pasażerów rocznie. Najlepsze wyniki osiągnął w tej grupie port lotniczy Bydgoszcz-Szwederowo (79 tysięcy pasażerów więcej i 25 procent wzrostu), a następnie Rzeszów-Jasionka (77 tysięcy pasażerów więcej i 11 procent wzrostu) oraz Port Lotniczy Lublin (24 tysiące pasażerów więcej i 6 procent wzrost – należy jednak zauważyć, że port odnotował spadki w drugiej połowie roku, ze względu na zamknięcie bazy Wizz Air). W 2018 roku spadek zanotował Port Lotniczy Radom-Sadków.









Największe linie lotnicze

"Wśród przewoźników lotniczych w 2018 roku ponownie największą dynamikę wzrostu osiągnęły Polskie Linie Lotnicze LOT, które przewiozły w tym czasie ponad 2 miliony pasażerów więcej niż w roku ubiegłym i osiągnęły 24-procentową dynamikę wzrostu" - czytamy.

Największym przewoźnikiem - pod względem liczby przewiezionych pasażerów - pozostaje jednak Ryanair, który w ubiegłym roku w polskich portach lotniczych obsłużył 11,6 miliona pasażerów.

Na drugim miejscu w tej kategorii znalazły się PLL LOT - 10,5 miliona pasażerów. Różnica między narodowym przewoźnikiem a Ryanairem zmniejszyła się z 2,5 miliona do około 1 miliona pasażerów.

Na trzecim miejscu sklasyfikowano węgierski Wizz Air - 8,7 miliona pasażerów. Za podium znalazła się zaś niemiecka Lufthansa - 2,3 miliona pasażerów.

ULC wskazał także, że czarterowa linia Enter Air przewiozła o ponad 430 tysięcy pasażerów więcej, niż w poprzednim roku i osiągnęła dynamikę wzrostu w wysokości 28 procent.









Popularne kierunki

Jeśli chodzi wyłącznie o loty międzynarodowe, w 2018 roku odnotowano wzrost liczby operacji o 16 procent.



"Tak dobry wynik został osiągnięty dzięki przewozom regularnym, w ramach których przewieziono niemal 5 milionów pasażerów więcej, niż w roku 2017, a także przewozom czarterowym, w ramach których przewieziono prawie 1,4 miliona pasażerów więcej, niż w roku poprzednim" - czytamy.

Według ULC w ubiegłym roku liczba pasażerów podróżująca w ramach przewozów czarterowych z i do polskich portów lotniczych wzrosła o 34 procent, czyli o prawie 1,4 miliona osób.

Najbardziej popularnymi kierunkami były Grecja, a następnie Turcja i Hiszpania. Najwyższy wzrost ilościowy odnotowała Turcja - o ponad 0,5 miliona pasażerów więcej i 140 procent w porównaniu do 2017 roku. Grecja również odnotowała bardzo dobry wzrost - 407 tysięcy pasażerów i 33 procent. Na trzecim miejscu uplasował się Egipt ze wzrostem o 52 procent, o 149 tysięcy pasażerów.

Przewozy krajowe zanotowały spadek przewiezionych pasażerów o 14 procent w 2018 roku.