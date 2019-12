Operacja sprowadzenia do Polski około 100 ton polskiego złota, likwidacja otwartych funduszy emerytalnych oraz dane potwierdzające hamowanie gospodarki. Podsumowujemy pięć najważniejszych wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia.

1. Złoto w Polsce

Narodowy Bank Polski poinformował w poniedziałek, że do kraju z Banku Anglii zostało sprowadzone około 100 ton polskiego złota. Wartość kruszcu to 18,3 miliarda złotych.

- Cała operacja została między innymi wykonana drogą lotniczą, poprzez lotniska w Poznaniu i Warszawie. Cały proces wymagał szczegółowego przygotowania i zachowania całkowitej dyskrecji - powiedział prezes NBP Adam Glapiński. Jak dodał, pozostałe krajowe zasoby złota nadal trzymane są w Anglii, a całość złota warta jest 42,3 miliarda złotych.

Prezes NBP poinformował także, że sprowadzenie złota w tym momencie nie jest związane z brexitem.

2. Emerytury do poprawki

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o przeniesieniu środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE). Nowe przepisy mają wejść w życie później niż zakładano, bo 1 czerwca 2020 roku. Na razie nie wiadomo do kiedy będzie trzeba podjąć decyzję, gdzie trafią środki z OFE: do ZUS czy na IKE.

W temacie emerytur zatweetował w tym tygodniu także wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. Jak wskazał, przyszłe świadczenia emerytalne będą dużo niższe niż obecnie. "Dlatego trzeba dodatkowo się zabezpieczać. Dbać o zdrowie, kształcić, oszczędzać (PPK to idealny produkt), mieć więcej dzieci, przygotować się na dłuższą pracę" - radził Marczuk.

3. Wyrok ws. frankowiczów

Sąd Najwyższy poinformował w czwartek, że uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w sprawie z powództwa banku przeciwko kredytobiorcy i przekazał ją do ponownego rozpoznania. Głównie ze względu na konieczność uwzględnienia dotychczasowego orzecznictwa, w tym orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Na te informacje zareagował złoty, który zaczął się osłabiać w parze do najważniejszych walut. - Sąd powtórzył to, co rynek już nie raz słyszał, ale znowu przypomniał inwestorom, że w sektorze bankowym jest problem, który wciąż jest nierozstrzygnięty - ocenił w komentarzu starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotra Popławski.

4. Gospodarka hamuje

W piątek Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące wzrostu gospodarczego w Polsce. Wynika z nich, że w trzecim kwartale 2019 roku Produkt Krajowy Brutto wzrósł o 3,9 procent.

Oznacza to, że gospodarka przyhamowała, bo jeszcze kwartał wcześniej rozwijała się w tempie 4,6 procenta. To także wynik poniżej oczekiwań ekonomistów, którzy spodziewali się, że PKB Polski wzrośnie o 4,1 procent rok do roku.

Urząd statystyczny podał również dane o inflacji. Według szacunku flash, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2019 roku wzrosły o 2,6 procent w ujęciu rocznym.

5. Budżet od nowa

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem nowego budżetu na 2020 rok.

Jak wskazał wiceszef tego resortu Tomasz Robaczyński, propozycja będzie uwzględniała zmiany, które nastąpiły w ostatnich dniach. Chodzi między innymi o wycofanie z Sejmu projektu, który miał znieść limit 30-krotności dotyczący składek na ubezpieczenia społeczne, a także podwyżkę akcyzy na alkohol i papierosy.

Projekt budżetu z września zakładał, że dochody wyniosą 429,5 miliarda złotych, w takiej samej kwocie zaplanowano też wydatki. Jak zapowiadał wówczas premier Mateusz Morawiecki, po raz pierwszy od początku transformacji budżet miał być bez deficytu.