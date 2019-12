Unijne porozumienie w sprawie neutralności klimatycznej bez Polski, rekordowy debiut Saudi Aramco i gwałtowne umocnienie funta po zwycięstwie partii Borisa Johnsona - to trzy z najważniejszych gospodarczych wydarzeń mijającego tygodnia. Przedstawiamy nasze podsumowanie.

Porozumienie bez Polski

W piątek przywódcy unijni porozumieli się na szczycie w Brukseli w sprawie osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku, ale Polska nie była w stanie zadeklarować woli wdrożenia tego celu. Temat ma powrócić na szczycie szefów państw i rządów UE w czerwcu.

Premier Mateusz Morawiecki zapytany w piątek po szczycie UE w Brukseli o to, czy Polska może nie otrzymać szacowanej kwoty ok. 20 mld euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, jeśli nie przystąpi do programu neutralności klimatycznej, odpowiedział, że "jest dokładnie odwrotnie".

- Jeśli Polska nie potwierdzi zobowiązania dla celu neutralności klimatycznej do 2050 roku, będzie poza europejskim mechanizmem finansowej solidarności - powiedział z kolei na konferencji prasowej w Brukseli prezydent Francji Emmanuel Macron.

Rekordowy debiut na giełdzie

Na środowym otwarciu giełdy w Rijadzie akcje Saudi Aramco kosztowały 35,2 riali (9,39 dolara). To 10 proc. powyżej ceny, którą jeszcze tydzień wcześniej ustalono na 32 riale.



Naftowy gigant z Arabii Saudyjskiej został tym samym wyceniony na prawie 1,88 biliona dolarów. Firma z łatwością wyprzedziła takich giełdowych gigantów jak Apple czy Microsoft.

Jak zauważa Reuters, znaczący wzrost kursu przybliża Saudi Aramco do osiągnięcia wartości rynkowej rzędu 2 bilionów dolarów, co jest celem saudyjskiego księcia Muhammada ibn Salmana.

Trzynastki i podwyżki dla emerytów

W czwartek informowaliśmy o tym, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy dotyczący podwyżek dla emerytów i rencistów oraz projekt w sprawie trzynastej emerytury. Oba mają być wkrótce przyjęte przez rząd.

Pierwszy projekt ustawy zakłada zastosowanie ustawowego wskaźnika waloryzacji, ale przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki emerytury i renty na poziomie 70 zł.

Rząd chce też podwyższenia najniższych świadczeń odpowiednio do: 1200 zł brutto - w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej, oraz 900 zł brutto - w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Trzynastka - w wysokości minimalnej emerytury - ma być, zgodnie z drugim projektem, wypłacana co roku.

Funt reaguje na wyniki

Po zwycięstwie Partii Konserwatywnej w brytyjskich wyborach parlamentarnych funt mocno zyskał na wartości wobec głównych walut.

Brytyjska waluta umocniła się również wobec złotego; w piątek rano za jednego funta trzeba było zapłacić prawie 5,17 zł, najwięcej od trzech lat.

Zdaniem ekspertów skok funta wiązał się z "efektem ulgi z wyparowania ryzyka bezumownego brexitu".

Energa ma nowego prezesa

Rada nadzorcza Energi podjęła uchwałę o powołaniu Jacka Golińskiego na nowego prezesa spółki - poinformowała w piątek Energa.

Jacek Goliński od października był prezesem spółki Orlen Paliwa, od maja 2018 roku pełnił funkcję prezesa Inowrocławskich Kopalni Soli Solino, a wcześniej pracował w grupie kapitałowej Energa.

To na akcje Energi wezwanie ogłosił ponad tydzień temu zarządzany przez Daniela Obajtka PKN Orlen. Sam Obajtek był zresztą wcześniej szefem Energi.

Od czasu powołania nowego rządu Mateusza Morawieckiego rezygnację z pełnionej funkcji złożył szef Pekao Michał Krupiński, a 6 grudnia rada nadzorcza Lotosu odwołała z zarządu spółki prezesa Mateusza Boncę.