Wnioski taryfowe w sprawie energii elektrycznej na 2020 rok, propozycja wprowadzenia tak zwanego podatku cukrowego oraz podwyżka akcyzy na alkohole i wyroby tytoniowe. To tylko niektóre z najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia. Spore emocje wywołała także sprawa amerykańskich sankcji dla firm zaangażowanych w budowę Nord Stream 2.

1. Ceny prądu

Od początku nowego roku nie będzie już obowiązywało zamrożenie cen prądu. Nadal nie wiadomo jednak, jaka będzie wysokość rachunków za energię.

Urząd Regulacji Energetyki poinformował na wtorkowej konferencji prasowej, że trzech z czterech głównych (PGE, Energa i Enea) sprzedawców prądu nie może zmienić taryf od 1 stycznia 2020 roku.

Prezes URE Rafał Gawin uznał, że podwyżki jakich się domagali ci sprzedawcy, były nieuzasadnione. Oznacza to, że od początku 2020 roku muszą oni stosować dotychczasowe, zamrożone taryfy z 2018 roku. Firmy mają jednak możliwość korekty swoich wniosków taryfowych. Mają na to 14 dni.

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapowiedział, że rząd zaproponuje w najbliższym czasie rozwiązania ustawowe, które ustanowią rekompensaty dla indywidualnych odbiorców energii elektrycznej.

2. Podwyżka akcyzy

Sejm opowiedział się w piątek za 10-procentową podwyżką akcyzy na alkohole i wyroby tytoniowe od 1 stycznia 2020 roku. Posłowie odrzucili uchwałę Senatu, który sprzeciwił się podwyżkom. Teraz ustawa trafi do Kancelarii Prezydenta RP.

Według resortu finansów zmiana stawek akcyzy na używki wynika przede wszystkim z rosnących kosztów przeciwdziałania skutkom społecznym i zdrowotnym konsumpcji napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Jak podkreślił resort, za polityką prozdrowotną przemawia fakt, że w ciągu roku z powodu chorób odtytoniowych umiera blisko 70 tysięcy Polaków, a alkohol powoduje 12 tysięcy zgonów rocznie.

Ministerstwo Finansów szacuje, że wskutek podwyżki akcyzy na przykład półlitrowa butelka wódki może podrożeć o około 1,4 zł, a cena półlitrowej puszki piwa (o ekstrakcie 12 st. Plato) wzrosłaby o około 0,06 zł. Resort obliczył, że podwyższenie akcyzy związane z wyrobami tytoniowymi może podnieść cenę paczki papierosów (20 sztuk) przeciętnie o około 1,02 zł, a paczka tytoniu do palenia (50 g) będzie droższa o 1,69 zł.

3. Podatek cukrowy

Także w piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.

W projekcie zaproponowano nałożenie dodatkowej opłaty, tak zwanego podatku od cukru, na napoje z dodatkiem substancji o właściwościach słodzących (np. monosacharydów, disacharydów, oligosacharydów) i substancji aktywnych (kofeiny, guarany lub tauryny).

4. Amerykańskie sankcje

Szerokim echem w tym tygodniu odbiły się amerykańskie sankcje na firmy budujące gazociąg Nord Stream 2. Taki zapis pojawił się w ustawie o budżecie Pentagonu na 2020 rok, którą w piątek podpisał prezydent USA Donald Trump.

Sankcje wobec firm budujących gazociąg Nord Stream 2, a także rurociąg Turecki potok, dotyczą operatorów statków prowadzących prace na głębokościach 30 metrów poniżej poziomu morza i większych. Obejmują zakaz wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych oraz zamrożenie środków.

W odpowiedzi na to szwajcarsko-duńska firma Allseas biorąca udział w budowie Nord Stream 2 zawiadomiła w nocy z piątku na sobotę, że wstrzymała prace przy budowie rurociągu. Oświadczenie stwierdza, że firma oczekuje niezbędnych wyjaśnień prawnych, technicznych i dotyczących środowiska naturalnego od odpowiednich instytucji amerykańskich.

Unia Europejska potępiła amerykańskie sankcje. Rzecznik Komisji Europejskiej Stefan de Keersmaecker oświadczył, że "zasadniczo Unia Europejska sprzeciwia się nałożeniu sankcji na europejskie firmy prowadzącą legalną działalność".

5. Boeing wstrzymuje produkcję

Boeing podjął decyzję o wstrzymaniu od stycznia 2020 roku produkcji samolotów 737 Max.

To efekt uziemienia tego typu maszyn po dwóch katastrofach, w których zginęło łącznie 346 osób. W ubiegłym tygodniu Federalna Agencja Lotnictwa (FAA) dała wyraźnie do zrozumienia, że koncern nie może liczyć na szybkie dopuszczenie do eksploatacji tego typu maszyn.

Do tej pory amerykański koncern poniósł straty w wysokości 8 miliardów dolarów z tytułu rekompensat dla linii lotniczych w związku z opóźnieniami w dostawach i obniżeniem produkcji.

To pierwsza taka decyzja Boeinga od ponad 20 lat.