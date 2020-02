Najwyższy od ośmiu lat wzrost cen, początek rozliczeń PIT oraz podatek od napojów słodzonych i "małpek" - to niektóre z najważniejszych gospodarczych wydarzeń mijającego tygodnia. Przedstawiamy nasze podsumowanie.

Wzrost cen

Ceny towarów i usług wzrosły w styczniu 2020 roku o 4,4 procent w porównaniu do stycznia 2019 - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny (GUS). Analitycy spodziewali się inflacji na poziomie 4,2 procent. W grudniu 2019 roku ceny wzrosły o 3,4 procent.

Styczniowe dane o inflacji to najwyższy odczyt od ośmiu lat. W grudniu 2011 roku ceny wzrosły rok do roku o 4,6 proc.

Ceny mieszkań w Polsce. Gdzie jest najdrożej, a gdzie najtaniej? Najwięcej za metr kwadratowy mieszkania na rynku wtórnym w czwartym kwartale ubi... zobacz więcej » Ze szczegółowych danych wynika, że ceny żywności i usług podskoczyły w ujęciu rocznym aż o 6,7 proc. (1,7 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem).

Wysoki wzrost odnotowały też koszty związane z mieszkaniem - o 4,9 proc. (2,3 proc. w stosunku do grudnia 2019).

Początek rozliczeń e-PIT

W sobotę 15 lutego rozpoczął się okres rozliczeń e-PIT. Wśród tegorocznych zmian są możliwości złożenia elektronicznego PIT-28 lub PIT-36, obok znanych już z ubiegłego roku formularzy PIT-37 i PIT-38.

W 2019 r. podatnicy złożyli rekordowe 16 mln elektronicznych PIT-ów za 2018 r., a dzięki nowej usłudze Twój e-PIT blisko 7 mln e-PIT-ów wpłynęło od osób rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38. Wliczając w to wspólne deklaracje małżonków, z usługi w pierwszym roku działania skorzystało aż 8,8 miliona osób.

Zawieszenie prac w elektrowni

Spółka Elektrownia Ostrołęka przekazała generalnemu wykonawcy elektrowni Ostrołęka C polecenie zawieszenia wykonywania całości prac związanych z kontraktem - podała Energa w piątkowym komunikacie.

Enea i Energa zawiesiły w czwartek finansowanie projektu budowy nowego bloku energetycznego opalanego węglem w Ostrołęce o mocy około 1000 MW. Decyzja jest związana z potrzebą analiz co do dalszych działań w projekcie i jego dalszego finansowania. Jak podano, analizy będą w szczególności dotyczyć parametrów technicznych, technologicznych, ekonomicznych i organizacyjnych projektu.



Generalnym wykonawcą bloku jest konsorcjum spółek GE Power i Alstom Power Systems.

Wzrost cen najwyższy od lat. Ekonomista wskazuje przyczyny Ceny rosną najmocniej od ponad ośmiu lat. Według ekonomisty Sławomira Horbaczews... zobacz więcej » Budowa bloku C elektrowni Ostrołęka to jedna z kluczowych inwestycji rządowych. Były minister energii Krzysztof Tchórzewski zapowiadał, że ta największa inwestycja we wschodniej Polsce ma powstać w pięć lat.

Budżet bez deficytu

W piątek posłowie przegłosowali budżet państwa na 2020 rok. Dochody, jak i wydatki mają wynieść po około 435,3 miliarda złotych, co oznacza brak deficytu budżetowego.

Za ustawą budżetową głosowało 231 posłów, 217 było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Posłowie rozpatrzyli też 111 poprawek, zgłoszonych w drugim czytaniu, przyjmując 15 z nich. Sejm odrzucił natomiast ponad 460 wniosków mniejszości.

Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu.

Opłata cukrowa i podatek od "małpek"

W piątek Sejm uchwalił wraz z poprawkami ustawę wprowadzającą opłaty od tak zwanych małpek oraz słodzonych napojów. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 lipca br.

Regulacje zakładają wprowadzenie opłat od napojów słodzonych i energetycznych. Ma ona część stałą i zmienną. Opłata stała to 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, dodatek 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna), opłata zmienna to 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml w przeliczeniu na litr napoju.

Ponadto przepisy wprowadzają opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml, czyli tak zwanych małpek. Opłata będzie pobierana w momencie sprzedaży do sklepu.

Proponowana opłata wynosi 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Przykładowo oznacza to 1 zł od 100 ml małpki wódki 40 procent, 2 zł od 200 ml małpki wódki 40 procent i 88 gr od 250 ml małpki wina 14 procent. Środki z opłaty trafią w 50 procent do gmin, a w 50 procent do NFZ na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Teraz ustawa zostanie skierowana do Senatu.