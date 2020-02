Odtwórz: Premier o trzynastej emeryturze: nie jest to ochłap, nie jest to kiełbacha wyborcza

Wiatr i słońce pokonały w Unii Europejskiej węgiel, AXA może zniknąć z Polski, a rząd "ma gotowy" projekt ustawy o rekompensatach za podwyżki prądu. To niektóre z najważniejszych gospodarczych wydarzeń mijającego tygodnia. Przedstawiamy nasze podsumowanie.

Więcej energii z słońca i wiatru niż z węgla

Z opublikowanego w mijającym tygodniu raportu przygotowanego przez think-tanki Agora Energiewende i Sandbag wynika, że po raz pierwszy w historii wiatr i słońce wygenerowały więcej energii elektrycznej w Unii Europejskiej niż węgiel.

Autorzy analizy zwrócili uwagę, że jeszcze pięć lat temu UE generowała dwa razy więcej energii z węgla niż z wiatru i słońca.

Tymczasem w 2019 roku z wiatru i słońca wyprodukowano 18 proc. energii elektrycznej (569 TWh), a z węgla 15 proc. (469 TWh).

W sumie w 2019 roku odnawialne źródła energii (wiatr, słońce, biomasa, woda) wytworzyły 34,6 proc. energii elektrycznej w Europie.

Poprawki do ustawy w sprawie "trzynastek"

Wykreślenie zapisów wskazujących, że "trzynastki" będą wypłacane z Funduszu Solidarnościowego - tak zakłada jedna z poprawek, jakie w czwartek Senat zaproponował do ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Za ustawą ws. "trzynastek" z poprawkami głosowało 52 senatorów, nikt nie był przeciw, 45 wstrzymało się od głosu.



Senatorowie podczas ostatniego posiedzenia zaakceptowali też waloryzację rent i emerytur, a odrzucili ustawę przyznającą 1,95 mld zł mediom państwowym.

Rekompensata podwyżek

We wtorek minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował, że jest już gotowy projekt ustawy o rekompensatach za tegoroczne podwyżki cen prądu. Dodał, że skieruje go do zespołu programowania prac rządu, co rozpocznie ścieżkę legislacyjną.

Wyjaśnił, że w projekcie przewidziano pełną rekompensatę 12-proc. podwyżek rachunków za prąd do domów. Intencja jest taka, by rzeczywiście 100 procent nadpłaty w stosunku do zeszłego roku zrekompensować - mówił.

Na rekompensaty jednak poczekamy. - Trzeba będzie złożyć wniosek i rekompensata zostanie nam odliczona od pierwszego przyszłorocznego rachunku. Rekompensaty będą wypłacane w następnym roku, czyli wraz z pierwszym rachunkiem wystawianym za przyszły rok - tłumaczył wicepremier.

Piec w krakowskiej hucie

W poniedziałek ArcelorMittal Poland poinformował, że wielki piec i stalownia krakowskiej huty zostaną ponownie uruchomione. Część surowcowa została tymczasowo zatrzymana pod koniec listopada 2019 roku. Według zapowiedzi spółki ponowne uruchomienie ma nastąpić w połowie marca.



Jak wyjaśnił dyrektor generalny ArcelorMittal Poland Marc De Pauw, decyzja o ponownym uruchomieniu instalacji wynika z konieczności dostarczenia slabów (półproduktów) do huty ArcelorMittal w Gandawie w Belgii, gdzie rozpocznie się remont wielkiego pieca, a także z konieczności uzupełnienia strat produkcyjnych w zakładach ArcelorMittal Europe.

Firma zakłada, że ponowne uruchomienie wielkiego pieca i stalowni w Krakowie będzie miało miejsce w połowie marca, choć ostateczna data będzie zależała od czasu potrzebnego na przygotowania.

Przejęcie na rynku ubezpieczeń

Za miliard euro austriacka grupa ubezpieczeniowa Uniqa Insurance Group kupi od francuskiej spółki AXA jej działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji.

Podpisanie ostatecznej umowy między obu ubezpieczycielami nastąpi po uzyskaniu wymaganych zgód. AXA spodziewa się, że do finalizacji sprzedaży nastąpi nie później niż w czwartym kwartale 2020 roku.

Spółka obsługuje około 3,2 mln klientów w naszym kraju i zatrudnia 1575 osób. Przychody AXA Polska w 2018 roku sięgnęły 585 mln euro.