Podział nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa i zapowiedź zakupu Energi przez PKN Orlen - to dwa z najważniejszych gospodarczych wydarzeń mijającego tygodnia. Przedstawiamy nasze podsumowanie.

Podział spółek Skarbu Państwa

W piątek opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, w którym ustalono podział nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa.

Ponad 200 spółek trafi pod nadzór Ministra Aktywów Państwowych. Chodzi między innymi o takie firmy jak PKN Orlen, PZU, PGNiG, PKP SA, PKO BP, Polską Grupę Lotniczą, PGZ i Centralny Port Komunikacyjny.

Pod nadzorem premiera pozostanie natomiast Polski Fundusz Rozwoju. 19 spółek, głównie stoczniowych, przypadło Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Pod nadzorem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego znajdą się z kolei - tak jak dotychczas Polska Agencja Prasowa, Polskie Radio i TVP.

Orlen chce kolejnej fuzji

W czwartek PKN Orlen ogłosił, że chce przejąć Energę i wezwał do zakupu akcji spółki. Cena w wezwaniu została określona na 7 zł za jedną akcję.

Przejęcie spółki Energa ma pozwolić Orlenowi na zróżnicowanie źródeł przychodów firmy i pomoże w zbudowaniu silnego koncernu multienergetycznego

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje nastąpi 31 stycznia 2020 roku, a zakończenie przyjmowania zapisów 9 kwietnia 2020 roku.

Jak ujawnił PKN Orlen, koncern już 20 listopada złożył do Komisji Europejskiej wersję roboczą wniosku o zgłoszenie koncentracji. Zarząd PKN Orlen wyraził zgodę na nabycie akcji Energi 4 grudnia, a rada nadzorcza koncernu podjęła identyczną decyzję w czwartek, 5 grudnia.

Jednak będą podwyżki cen prądu?

To już ostatnie tygodnie z ustawą zamrażającą ceny prądu. Nadal nie wiadomo jednak, co dalej. Rząd ma coraz mniej czasu na rozwiązanie tej kwestii. W poniedziałek głos w tej sprawie zabrała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, która wskazała, że jeżeli w przyszłym roku będzie podwyżka cen energii elektrycznej, to nie będzie ona drastyczna.

- Powinniśmy być naprawdę spokojni, jeśli chodzi o przyszły rok. Jeśli to będzie podwyżka, to nie będzie ona drastyczną podwyżką (...). Jeżeli będzie to 5-7 procent, to trudno mówić o podwyżce. Jeżeli weźmiemy stopę inflacyjną, to tak naprawdę mieścimy się w cenach - oceniła w rozmowie z portalem Gazeta.pl Emilewicz. Dodała, że nie powinno to też skutkować wzrostem cen za towary i usługi.

Przypomnijmy, że jeszcze 18 listopada wicepremier oraz minister aktywów państwowych Jacek Sasin 18 listopada w rozmowie z RMF FM zapewniał, że "podwyżki dla indywidualnych odbiorców nie będzie".

Nowe obowiązki dla kierowców

Korytarze życia oraz jazda na suwak są obowiązkowe dla kierowców od piątku.

Zgodnie z ustawą, razie zwiększenia natężenia ruchu utrudniającego przejazd pojazdów uprzywilejowanych, szczególnie ratowniczych, kierujący poruszający się drogą z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku mają obowiązek zjechać odpowiednio jak najbliżej lewej i prawej krawędzi jezdni. Jest to właśnie korytarz życia.

Druga ważna zmiana dotyczy wpuszczania przed siebie kierowcy, któremu kończy się pas jezdni. Jeśli zwężenie lub zamknięcie jezdni dotyczy więcej niż jednego pasa kierowca wpuszcza po jednym aucie z każdego zanikającego pasa. Nazywane jest to zasadą zamka błyskawicznego lub suwaka.