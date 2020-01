Propozycja przekazania 100 miliardów Polsce, dane o galopującej inflacji, czy najwyższa kara nałożona przez UOKiK - to tylko niektóre z najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia. Przedstawiamy nasze podsumowanie.

100 miliardów na ratowanie klimatu

W środę Ministerstwo Klimatu poinformowało, że Komisja Europejska zaproponowała Polsce 100 miliardów złotych z tzw. mechanizmu sprawiedliwej transformacji. Mają one pomóc w osiągnięciu celów neutralności klimatycznej.

- Propozycja Komisji Europejskiej ws. mechanizmu wsparcia transformacji regionów najbardziej uzależnionych od węgla jest potwierdzeniem uznania przez naszych europejskich partnerów wyjątkowej sytuacji Polski - ocenił cytowany w komunikacie resortu minister klimatu Michał Kurtyka.

Resort wskazał, że propozycja Komisji dla krajów UE z wysokim poziomem zatrudnienia w przemysłach energochłonnych i w wydobyciu węgla, otwiera możliwości inwestycyjne dla polskich regionów węglowych.

Dane o galopujących Ceny

W środę Główny Urząd Statystyczny poinformował, że ceny w grudniu 2019 roku wzrosły o 3,4 procent rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,8 procent. Wzrost cen w Unii Europejskiej. Polska w czołówce Unijny urząd statystyczny Eurostat podał, że ceny w Polsce w grudniu 2019 roku w... zobacz więcej »

To najwyższy poziom inflacji od października 2012 roku. Z danych GUS wynika również, że inflacja średnioroczna w całym 2019 roku wyniosła 2,3 proc.

Tak wysoki wzrost cen zaskoczył ekspertów. Ekonomiści spodziewali się, że ceny towarów i usług w grudniu ubiegłego roku będą wyższe o 2,9 procent rok do roku oraz o 0,3 procent miesiąc do miesiąca.

Ze szczegółowych danych wynika, że ceny żywności i napojów alkoholowych podskoczyły o 6,9 proc. w ujęciu rocznym (1,2 proc. w porównaniu z miesiącem wcześniej), ubezpieczenia wzrosły o 7,8 proc. rdr (także 7,8 proc. mdm), a usługi transportowe 7,5 proc. rdr (29,4 proc. mdm).

Potężne kary w głośnych sprawach

W tym tygodniu informowaliśmy o wysokich karach nałożonych w głośnych sprawach na Volkswagen Group Polska i Bank Millennium.

W środę UOKiK podał, że prezes urzędu nałożył 120,6 miliona złotych kary na Volkswagen Group Polska za wprowadzenie w błąd klientów w sprawie między innymi poziomu emisji spalin. To najwyższa kara w historii UOKiK za naruszenie praw konsumentów. Firma nie widzi jednak prawnych podstaw dla kary nałożonej przez UOKiK.

Z kolei we wtorek Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wobec Banku Millennium. Urząd nałożył na spółkę ponad 20 milionów złotych kary za wprowadzanie w błąd frankowiczów w sprawie klauzul niedozwolonych. Wyrok SOKiK nie jest prawomocny, bank zapowiedział wniesienie apelacji.

Kary zostały jeszcze nałożone przez prezesa urzędu Marka Niechciała, który pod koniec grudnia podał się do dymisji, ale nadal pełnił obowiązki prezesa do czasu formalnego powołania następcy. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała w środę, że w naborze na Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wybrano Tomasza Chróstnego. Ministerstwo ma pomysł na "odblokowanie zapasów" polskiego węgla. Powstanie centralny magazyn Wiceminister aktywów państwowych Adam Gawęda poinformował w piątek, że w ciągu k... zobacz więcej »

Rząd szykuje blokadę porno

Dostęp do niektórych treści byłby automatycznie zablokowany, a odblokować by go można było specjalnie generowanym kluczem. Jestem za tym, by to rozwiązanie dotyczyło nie tylko pornografii - mówił w poniedziałek Marek Zagórski, minister cyfryzacji.

O wprowadzeniu mechanizmów skutecznie blokujących dostęp do treści pornograficznych dla dzieci i młodzieży mówił w połowie grudnia podczas Rady Rodziny premier Mateusz Morawiecki.

Jak miałyby wyglądać takie mechanizmy?

- Można się dogadać z dostawcami przeglądarek, żeby "z defaultu" (automatycznie - red.) dostęp do niektórych treści był zablokowany. Można by to było odblokować specjalnym kluczem, który będziemy generować - mówił Zagórski.

Nowe fotoradary na polskich drogach

Główny Inspektorat Transportu Drogowego wskazał w piątek 26 lokalizacji, w których pojawią się nowe fotoradary. - Można powiedzieć, że nadzorem obejmiemy cały kraj, ponieważ aż w 13 z 16 województw pojawią się nowe fotoradary - poinformowała zastępczyni Głównego Inspektora Transportu Drogowego Karolina Wieczorek.

Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego Marcin Ślęzak zwrócił uwagę, że po raz pierwszy fotoradary pojawią się również na drogach innych niż drogi krajowe.

Przesunięta premiera hitu

W czwartek zarząd CD Projekt zdecydował o przesunięciu daty wyczekiwanej przez graczy na całym świecie premiery gry Cyberpunk 2077 na 17 września 2020 roku. Wcześniej premiera była planowana na 16 kwietnia.

Po informacji o przesunięciu daty premiery kurs akcji CD Projekt na warszawskiej giełdzie zniżkował nawet o 12 procent. W kolejnych godzinach spadki wyhamowały. Ostatecznie zakończył notowania ze spadkiem o 5,60 procent pod kreską.

Kolejna spółka warta bilion dolarów

Do elitarnego grona amerykańskich firm, którym udało się przekroczyć rynkową wartość na poziomie biliona dolarów, dołączyła właśnie spółka macierzysta Google'a - Alphabet. Do tej pory taką wycenę na nowojorskiej giełdzie osiągnęły jedynie Microsoft, Amazon i Apple.

Obecnie najcenniejszą firmą w Stanach Zjednoczonych jest Apple, której wartość rynkowa przekracza 1,4 biliona dolarów. Na drugim miejscu znajduje się Microsoft z wyceną na poziomie prawie 1,3 biliona dolarów. Teraz do tego elitarnego grona dołączył także Alphabet.