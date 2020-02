Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ministerstwo opublikowało dane

Nowak, Kowalski i Wiśniewski to trzy najpopularniejsze nazwiska w naszym kraju - podało w środę Ministerstwo Cyfryzacji. W naszym kraju mieszka też ponad 21,5 tysiąca Polaków o nazwisku Polak.

Jak podał w środowym komunikacie resort cyfryzacji, nazwisko Nowak nosi 203 tys. 980 osób; na drugim miejscu znalazło się nazwisko Kowalska/Kowalski (137 tys. 981 Polaków), a na trzecim - Wiśniewska/Wiśniewski (109 tys. 896 osób).



Najpopularniejsze imiona w Polsce. Ministerstwo opublikowało dane Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało raport dotyczący najpopularniejszych imion... zobacz więcej » Kolejne pozycje w pierwszej dziesiątce tego zestawienia zajmują: Wójcik (99 tys. 98), Kowalczyk (97 tys. 537), Kamińska/Kamiński (94 tys. 829), Lewandowska/Lewandowski (92 tys. 903), Zielińska/Zieliński (90 tys. 658), Szymańska/Szymański (88 tys. 381). Pierwszą dziesiątkę zamyka nazwisko Woźniak – posiada je 87 tys. 981 osób.



W naszym kraju mieszka 10 tys. 942 kobiet i 10 tys. 597 mężczyzn noszących nazwisko Polak.

Prawie 300 tysięcy nazwisk

Informacje te pochodzą z portalu dane.gov.pl



"Poza tymi najpopularniejszymi, znajdziemy (w tych zasobach - red.) ponad 290 tys. nazwisk z całego kraju" - podkreślił cytowany w komunikacie minister cyfryzacji Marek Zagórski. Dodał, że lista nazwisk jest jedną z ponad 14 tys. baz udostępnianych na tym portalu.



Można też tam znaleźć bezpłatne dane dotyczące gospodarki, turystyki czy socjologii. Szef MC liczy, że dostęp do publikowanych przez jego resort danych może być impulsem dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. "Chcemy to stale ułatwiać poprzez otwieranie kolejnych zasobów" – wskazał.



Portal DANE.gov.pl zawiera informacje z ponad 120 instytucji. "Niektóre dostępne na naszym portalu zasoby są otwarte przez API, tj. kod używany przez programy komputerowe, który umożliwia ich wzajemną komunikację. A to oznacza nieograniczone możliwości dla przedsiębiorców" - podkreślił resort.