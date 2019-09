Jakie nazwisko jest w Polsce najpopularniejsze? Ile osób nosi takie samo nazwisko jak twoje? To pytania, na które odpowiedzi znajdziemy w rządowym portalu dane.gov.pl.

Ministerstwo Cyfryzacji w komunikacie opublikowanym w czwartek podkreśliło, że dostęp do danych na portalu Dane.gov.pl jest darmowy. Znajduje się tam między innymi lista ponad 290 tysięcy nazwisk z całego kraju, w tym te najpopularniejsze.



"Dzięki niej – nieważne, czy nazywasz się Nowak, Paździorko, czy Kornacki – dowiesz się, ilu potencjalnych krewnych lub spowinowaconych o Twoim nazwisku żyje dziś w Polsce" - wskazano.

Najpopularniejsze nazwiska w Polsce

Jak podkreślono, rdzenie nazwisk mają różne pochodzenie. Niektóre, jak Szymański, Jankowski czy Wojciechowski pochodzą przeważnie od imienia ojca lub świętego patrona. Inne, jak Potocki, Kostka czy Czartoryska, mogą wskazywać na szlacheckie pochodzenie. Z kolei Kowalski, Woźniak czy Krawczyk wywodzą się przeważnie od zawodu wykonywanego przez założyciela danego rodu.



Ministerstwo podkreśliło jednak, że na próżno możemy wśród nich szukać nazwiska bohatera filmu "Jak rozpętałem drugą wojnę światową" - Brzęczyszczykiewicza. "Akurat to nazwisko zostało wymyślone na potrzeby kinematografii" - dodano.



Co ciekawe w Polsce jest dokładnie 11 osób noszących nazwisko obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

Pięć najpopularniejszych nazwisk w Polsce:



1. Nowak - tak na nazwisko ma 204 876 osób

2. Kowalska/Kowalski - 138 612

3. Wiśniewska/Wiśniewski - 110 375

4. Wójcik - 99 464

5. Kowalczyk - 97 928

Ministerstwo Cyfryzacji zwraca uwagę, że baza nazwisk to tylko jeden z ponad 13 tys. zasobów dostępnych na Dane.gov.pl. Na portalu można znaleźć dane z zakresu gospodarki, turystyki czy socjologii.