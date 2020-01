Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało raport dotyczący najpopularniejszych imion nadawanych dzieciom w 2019 roku. Na czele rankingu znalazły się Zuzanna oraz Antoni.

Jak zauważa resort cyfryzacji, zarówno w przypadku dziewczynek, jak i chłopców nie zaszły zmiany na pozycji liderów. Na dalszych pozycjach obu rankingów również dominowały imiona, które należały do najczęściej wybieranych w ubiegłych latach.

Oto 10 najpopularniejszych imion nadawanych w 2019 roku dziewczynkom:

1. Zuzanna - nazwano tak 8456 dziewczynek (1. miejsce w 2018 r.)

2. Julia - 8189 (2. miejsce)

3. Zofia - 7737 (4. miejsce)

4. Maja - 7435 (3. miejsce)

5. Hanna - 7382 (5. miejsce)

6. Lena - 6815 (6. miejsce)

7. Alicja - 5229 (7. miejsce)

8. Maria - 5139 (8. miejsce)

9. Oliwia - 4858 (10. miejsce)

10. Amelia - 4732 (9. miejsce)

Oto 10 najpopularniejszych imion nadawanych w 2019 roku chłopcom:

1. Antoni - nazwano tak 8550 chłopców (1. miejsce w 2018 r.)

2. Jan – 8032 (3. miejsce)

3. Jakub – 7966 (2. miejsce)

4. Aleksander - 7432 (5. miejsce)

5. Szymon – 7177 (4. miejsce)

6. Franciszek – 6805 (6. miejsce)

7. Filip - 6169 (7. miejsce)

8. Mikołaj – 5786 (8. miejsce)

9. Wojciech – 5468 (9. miejsce)

10. Adam – 4899 (11. miejsce)

Oto liderzy rankingów z poszczególnych województw:

- dolnośląskie – Zuzanna i Antoni

- kujawsko-pomorskie – Zuzanna i Aleksander

- lubelskie – Zuzanna i Antoni

- lubuskie – Zuzanna i Antoni

- łódzkie – Julia i Antoni

- małopolskie – Julia i Jakub

- mazowieckie – Zofia i Jan

- opolskie – Hanna i Jakub

- podkarpackie – Julia i Antoni

- podlaskie – Julia i Jakub

- pomorskie – Zofia i Jan

- śląskie – Zuzanna i Jakub

- świętokrzyskie – Zuzanna i Antoni

- warmińsko-mazurskie – Zuzanna i Antoni

- wielkopolskie – Zofia i Antoni

- zachodnio-pomorskie – Hanna i Antoni

Najrzadziej wybierane

Zoi, Emi i Eileen – to dziewczęce imiona, które w naszym zestawieniu pojawiają się po dwa razy. Podobnie chłopięce imiona – Javier i Fabien.

Ministerstwo Cyfryzacji podkreśliło, że nie ujawnia imion, które zostały nadane tylko jednemu dziecku z uwagi na ochronę danych osobowych. "Łatwo byłoby zidentyfikować takiego malucha, a ani on, ani jego rodzice mogą sobie tego nie życzyć" - wyjaśniło MC.

Dodano również, że "według prawa, nie powinniśmy decydować się na imię ośmieszające", a "imię powinno wskazywać też na płeć dziecka".

"Jeśli nie zastosujemy się do tych zasad, kierownik urzędu stanu cywilnego (USC), w którym chcemy zarejestrować naszego potomka, może odrzucić nasz wybór" - napisano.

Resort zachęca rodziców do rejestracji narodzin przez internet. - W 2019 roku rodzice dokładnie 45 004 maluchów skorzystało z tej możliwości. A to oznacza, że co 10. dziecko urodzone w ubiegłym roku w Polsce zostało online zgłoszone do urzędu - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.