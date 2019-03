Morawiecki w "Faktach po Faktach" o "Emeryturze Plus"

2 grosze - tyle wynosi najniższa emerytura w Polsce. Pobiera ją 62-letnia kobieta z województwa lubelskiego. Najwyższe świadczenie wynosi około 22,2 tysiąca złotych i otrzymuje je 86-latka z województwa kujawsko-pomorskiego. Tak wynika z informacji, które tvn24bis.pl przesłał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Minimalna emerytura w Polsce od 1 marca 2019 roku wynosi 1100 złotych. Przysługuje ona jednak kobietom z 20 i mężczyznom z 25-letnim stażem pracy. Jeśli emeryt nie ma udokumentowanego takiego czasu opłacania składek, wówczas otrzymuje niższe świadczenia - uzależnione od zgromadzonego w ZUS kapitału.

Według obowiązujących przepisów emerytura przysługuje bowiem każdemu, kto osiągnął wiek emerytalny i opłacił choćby jedną składkę emerytalną. W efekcie wypłaty mogą być nawet liczone w groszach.

Najniższe

Tak jest choćby w przypadku 62-latki z Biłgoraja, której ZUS wypłaca co miesiąc zaledwie 2 grosze. Kobieta wykazała zaledwie 1 dzień stażu pracy.

Niewiele więcej, bo 4 grosze, otrzymuje emerytka ze Szczecina, choć wykazała 1 miesiąc i 12 dni stażu. Pięć groszy każdego miesiąca z ZUS-u pobiera kobieta z Sosnowca. Świadczenie zostało przyznane, ponieważ kobieta miała 2 dni opłacanej składki z tytułu szkolenia organizowanego przez urząd pracy.

Wśród osób, które otrzymują najniższe emerytury jest również 67-latek z Łodzi. Otrzymuje on świadczenie w wysokości 6 groszy.

Pierwszą piątkę zamyka zaś kobieta z Rybnika, która pobiera 10 groszy emerytury.

Najwyższe

Emerytura jest tym wyższa, im więcej odprowadzimy do ZUS. Udowadnia to 86-latka z Bydgoszczy. Co miesiąc z ZUS-u pobiera ona świadczenie w wysokości 22 168,88 zł. Kobieta może się jednak pochwalić aż 61-letnim stażem pracy. Emerytka nadal pełni funkcję prezesa zarządu jednej z firm.

Niewiele mniej, 22 128,21 zł emerytury otrzymuje 85-latek z Lublina. Jego staż pracy wynosi 61 lat i 5 miesięcy. W tym czasie pracował w branży górniczej, między innymi na stanowiskach kierowniczych. Podium zamyka 78-latek z Opola ze świadczeniem w wysokości 17 078,58 zł. W jego przypadku staż pracy to 57 lat i 5 miesięcy. W tym czasie pełnił między innymi funkcję dyrektora jednej z państwowych firm.

Tuż za podium znalazła się 88-latka z Kielc. Była wykładowczyni akademicka z 57-letnim stażem pobiera co miesiąc 16 736,00 zł emerytury.

Pierwszą piątkę najwyższych emerytur w Polsce zamyka pracownik naukowy z Chorzowa. Otrzymuje on z ZUS-u świadczenie w wysokości 16 399,49 zł.