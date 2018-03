Ponad 57 tysięcy złotych brutto - to suma nagród jaką wypłacono w ministerstwach edukacji, środowiska, rolnictwa, sportu i rozwoju w latach 2008-2015. Tak wynika z odpowiedzi udzielonych przez poszczególne resorty na interpelacje Izabeli Leszczyny, posłanki Platformy Obywatelskiej i byłej wiceminister finansów. Ujawniona kwota nagród wypłaconych przez pięć resortów przez siedem lat rządów koalicji PO-PSL jest mniejsza niż nagroda, którą w ubiegłym roku otrzymała była premier Beata Szydło.

Od kilku tygodni nie milknie dyskusja na temat nagród przyznanych członkom rządu Beaty Szydło. Wszystko za sprawą interpelacji skierowanej przez posła PO Krzysztofa Brejzę, na którą w lutym odpowiedział wiceszef kancelarii premiera Paweł Szrot. Przedstawiciel rządu zamieścił tabelę z łącznymi kwotami nagród brutto dla poszczególnych ministrów w 2017 roku.

Wynika z niej, że nagrody otrzymali konstytucyjni ministrowie (od 65,1 tys. zł rocznie do 82,1 tys. zł), ale także ministrowie zatrudnieni w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (od 36,9 tys. zł rocznie do 65,1 tys. zł) oraz była premier Beata Szydło (65,1 zł).

"W pełni zasłużyłem". Minister o swojej premii "Swoją pracą na te nagrody w pełni zasłużyłem" - przekonuje minister K... zobacz więcej » W reakcji na przekazane informacje posłanka PO i była wiceminister finansów Izabela Leszczyna skierowała interpelacje do resortów z pytaniem o to, w jakiej wysokości wypłacono nagrody poszczególnym ministrom, sekretarzom stanu i podsekretarzom stanu w latach 2008-2015. To czas, kiedy władze sprawowała koalicja Platformy oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Do tej pory odpowiedzi w tej sprawie udzieliło pięć resortów.

Ministerstwo edukacji - 17,2 tys. zł brutto

Jednym z nich jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Z informacji udzielonej przez Marzenę Machałek, sekretarz stanu w tym resorcie, wynika, że w 2008 roku ówczesny premier Donald Tusk przyznał nagrody minister Katarzynie Hall, w wysokości 1,4 tys. zł brutto.

Ponadto w tym samym czasie 1,1 tys. zł brutto premii otrzymała Krystyna Szumilas, ówczesna sekretarz stanu. Po 900 zł brutto otrzymali z kolei podsekretarze stanu w ministerstwie edukacji Krzysztof Stanowski, Zbigniew Marciniak, Zbigniew Włodkowski.



W latach 2009-2013 osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe w MEN nagrody uznaniowe nie zostały przyznane.



W 2014 roku na wniosek Ministra Edukacji Narodowej ówczesny szef rządu przyznał nagrodę indywidualną Joannie Berdzik, podsekretarzowi stanu w tym resorcie, w wysokości 12 tys. zł brutto. Jak czytamy w odpowiedzi na interpelację, premia została przyznana "za szczególne zaangażowanie w przygotowanie zmian przepisów oświatowych mających na celu zapewnienie uczniom bezpłatnego podręcznika i innych materiałów edukacyjnych".



W 2015 roku nagrody uznaniowe w ministerstwie edukacji nie zostały przyznane.

Źródło: tvn24bis.pl Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo środowiska - 32,2 tys. zł brutto

Na interpelację posłanki Leszczyny odpowiedziało także Ministerstwo Środowiska. Jak podał szef tego resortu Henryk Kowalczyk, w latach 2008-2015 wypłacono nagrody ośmiu osobom zajmującym kierownicze stanowiska w ministerstwie.



W 2008 roku nagrodę w wysokości 1,4 tys. zł brutto otrzymał minister Maciej Nowicki. Premię w wysokości 1,1 tys. zł brutto otrzymał także sekretarz stanu Stanisław Gawłowski. Ponadto nagrody wypłacono podsekretarzom stanu: Bernardowi Błaszczykowi - 5 tys. zł brutto, Maciejowi Trzeciakowi - 900 zł brutto, Henrykowi Jezierskiemu - 900 zł brutto oraz Januszowi Zaleskiemu - 900 zł brutto.



W latach 2009-2010 w Ministerstwie Środowiska nagród nie przyznano. Z kolei w 2011 roku nagrodę w wysokości 12 tys. zł brutto otrzymał podsekretarz stanu Marcin Korolec. W 2012 roku przyznano także jedną nagrodę. Otrzymała ją podsekretarz stanu Aneta Wilmańska, na jej konto trafiło 10 tys. zł brutto.

Źródło: tvn24bis.pl Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo rolnictwa - 4,3 tys zł brutto

Z kolei, z odpowiedzi udzielonej przez ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela wynika, że nagrody w tym resorcie przyznano tylko w 2008 roku.

Minister Marek Sawicki otrzymał premię w wysokości 1,4 tys. zł brutto. Z kolei 1,1 tys. zł brutto otrzymał sekretarz stanu Kazimierz Plocke. Po 900 zł brutto nagrody przyznano podsekretarzom stanu Andrzejowi Dysze i Arturowi Ławniczakowi.

Źródło: tvn24bis.pl Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo sportu - 3,4 tys. zł brutto

Podobnie, jak w przypadku resortu rolnictwa, także w ministerstwie sportu nagrody wypłacono tylko w 2008 roku. Otrzymały je trzy osoby.



Jak wynika z odpowiedzi ministra sportu Witolda Bańki, 1,4 tys. zł brutto otrzymał ówczesny szef resortu Mirosław Drzewiecki, 1,1 tys. zł brutto sekretarz stanu Zbigniew Pacelt. Ponadto premia w wysokości 900 zł brutto trafiła na konto podsekretarza stanu Tomasza Półgrabskiego.

Źródło: tvn24bis.pl Ministerstwo Sportu i Turystyki

Jak poinformował sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, w latach 2008-2015 w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz w Ministerstwie Rozwoju nie zostały wypłacone nagrody dla ministrów i wiceministrów.

Źródło: tvn24bis.pl Ministerstwo Rozwoju

W sumie pięć ministerstw przyznało w latach 2008-2015 nagrody w wysokości 57,1 tys. zł brutto.

Na stronie Sejmu możemy przeczytać, że Izabela Leszczyna nadal czeka na odpowiedź na interpelacje w sprawie nagród od resortów: kultury i dziedzictwa narodowego, nauki i szkolnictwa wyższego, spraw zagranicznych, zdrowia, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i administracji, infrastruktury, finansów oraz obrony narodowej.

Źródło: tvn24bis.pl Nagrody przyznane pięciu ministerstwom w latach 2008-2015

W środę informowaliśmy o nagrodach dla ministrów zatrudnionych w kancelarii premiera w latach 2010-2015. Łącznie wyniosły one 38 tysięcy złotych brutto i trafiły na konta Tomasza Arabskiego, Igora Ostachowicza oraz Pawła Grasia.

Co sądzą Polacy?

Z sondażu Kantar Millward Brown SA na zlecenie "Faktów" TVN i TVN24 wynika, że 75 procent respondentów uważa, że to źle, iż członkowie rządu Beaty Szydło otrzymali finansowe premie. Odmiennego zdania jest 17 procent badanych. Ankietowanych spytano również o ocenę słów byłej premier na temat tych nagród. 75 procent respondentów ocenia je negatywnie, pozytywnie - 20 procent.