Katarzyna Kieli, prezes i dyrektor zarządzająca Discovery w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce otrzymała prestiżową nagrodę Złotą PIKE. Wyróżnienia przyznano również stacji TVN Style i programowi "Milionerzy".

Złota PIKE to nagroda przyznawana przez Członków Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, którzy od 2007 roku w ten sposób wyróżniają przedsiębiorstwa oraz instytucje przyczyniające się do rozwoju całej branży i swoją działalnością - zarówno biznesową, jak i społeczną - stanowią wzór do naśladowania.

W tym roku Złota PIKE trafiła do Katarzyny Kieli, prezes i dyrektor zarządzającej Discovery na rynkach w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

- Ogromnie dziękuję za to wyróżnienie całemu Zarządowi PIKE i środowisku operatorów telewizyjnych w Polsce. Chciałabym zadedykować Złotą PIKE widzom, którzy nadają ton naszej pracy i wciąż stawiają przed nami nowe wyzwania. Są motorem naszego rozwoju i motywują nas do działania i szukania nowych rozwiązań. Szczególne podziękowania składam wszystkim pracownikom Discovery i TVN, którzy swoją kreatywnością i zaangażowaniem codziennie udowadniają, że są najlepsi w swojej klasie – powiedziała Katarzyna Kieli, prezes i dyrektor zarządzająca Discovery EMEA oraz członkini rady nadzorczej TVN.

Podczas uroczystej gali, która odbyła się w Łodzi rozstrzygnięto również XIII edycję Festiwalu Kanałów Tematycznych o nagrodę Tytanowego Oka.

W kategorii Kanał Rozrywkowy bezkonkurencyjny okazał się TVN Style.

Ponadto nagrodę specjalną za najlepszy program i format rozrywkowy w 2018 roku otrzymał program "Milionerzy", który można oglądać w TVN.

TVN i Discovery Polska były partnerami tegorocznej gali i konferencji PIKE.