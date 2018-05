Odtwórz: Brejza o nagrodzie dla Szydło: to żenujące

Część ministrów i wiceministrów zapewnia, że przekazali już na cele dobroczynne nagrody, które otrzymywali przez 2017 rok, przyznawane przez ówczesną premier Beatę Szydło. Inni nie poinformowali dotąd, czy zastosowali się do decyzji prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

W grudniu Krzysztof Brejza z Platformy Obywatelskiej w interpelacji poselskiej zapytał o nagrody przyznane członkom Rady Ministrów w 2017 roku. Z odpowiedzi wiceszefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pawła Szrota wynikało, że nagrody otrzymało 21 konstytucyjnych ministrów (od 65.100 złotych rocznie do 82.100 złotych), 12 ministrów w KPRM (od 36.900 złotych rocznie do 59.400 złotych) oraz była premier Beata Szydło (65.100 złotych).

Źródło: tvn24bis.pl Nagrody dla ministrów w rządzie Beaty Szydło za rok 2017

Nagrody spotkały się z powszechnym oburzeniem. Decyzji o przyznaniu nagród w marcu broniła Beata Szydło. Ministrowie i wiceministrowie w rządzie PiS otrzymywali nagrody za "ciężką, uczciwą pracę i te pieniądze się im po prostu należały" - grzmiała z sejmowej trybuny była premier. Jej zdaniem dyskusja wokół nagród stała się "hucpą urządzaną przez polityków opozycji".

Czas do północy

Gdy notowania PiS spadały, na początku kwietnia prezes partii Jarosław Kaczyński poinformował, że ministrowie konstytucyjni i sekretarze stanu, którzy są politykami, mają je do połowy maja przekazać na Caritas.

Według informacji, której udzielił w "Jeden na Jeden" TVN24 szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, obdarowani przez Beatę Szydło publicznymi pieniędzmi ministrowie i wiceministrowie mają czas do północy 15 maja, żeby dokonać przelewów.

Sute nagrody dla członków gabinetów politycznych. Wydano setki tysięcy złotych 878 tysięcy złotych - tyle wyniosła łączna wysokość nagród przyznana w latach 20... zobacz więcej » W południe zebraliśmy informacje, kto już zadeklarował, że obdarował nagrodą organizację dobroczynną Kościoła katolickiego, kto podał kwotę, a kto pokazał potwierdzenie przelewu.

Którzy ministrowie przekazali nagrody?

Paweł Szefernaker

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji okazał się prymusem w realizacji woli partii. Już 6 kwietnia, nazajutrz po tym, jak prezes PiS ogłosił, że ministrowie oddadzą nagrody, Szefernaker pokazał kopię przelewu 34.162 złotych na Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Jarosław Stawiarski

Dzień po Szefernakerze potwierdzenie przelewu na rzecz Caritas Archidiecezji Lubelskiej w wysokości 45,3 tys. zł pokazał wiceminister sportu i turystyki.

Witold Bańka

"Minister Witold Bańka przekazał nagrodę na pomoc celową (pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji) dla rodziny objętej wsparciem Caritas Archidiecezji Katowickiej. Była to kwota 62.374,16 zł, stanowiąca sumę nagród, które otrzymał w 2016 i 2017 roku" - dowiadujemy się od Anny Ulman, rzeczniczki resortu sportu i turystyki. .

Jarosław Gowin

- Nie oddałem nagrody, tylko przekazałem ją, tak jak się umówiliśmy, na Caritas. Środki, które wpłaciłem na partię, są moimi dodatkowymi środkami prywatnymi - powiedział wczoraj wicepremier i minister nauki.

Drugie zdanie odnosi się do jego wypowiedzi z marca br., kiedy powiedział, że sukcesywnie przekazuje nagrody na działalność swojej partii. Gowin złożył taką deklarację po ujawnieniu kwot wypłaconych ministrom, a przed ogłoszoną przez prezesa PiS decyzją, że nagrody mają być przekazane do Caritas.

W odpowiedzi na oficjalne zapytanie posłanki Agnieszki Pomaskiej z Platformy Obywatelskiej wicepremier zapewnia, że przekazał "tę kwotę" na Caritas. Wysokości "tej kwoty", czyli wartości przelewu, jednak nie podaje.

Piotr Gliński

W porannej rozmowie z RMF FM 15 maja Gliński potwierdził słowami "tak jest", że przekazał na Caritas swoją nagrodę. Jako jeden z niewielu podał przybliżoną kwotę przelewu: "70 tys. z ogonkiem".

Krzysztof Tchórzewski





Tak samo jak Gliński, w krótkich żołnierskich słowach w "Tak jest", minister energii odpowiedział na pytanie dziennikarza TVN24, czy przekazał już nagrodę. Nie podał wartości przelewu, ale twierdził. że przekazał całą kwotę.

Mariusz Błaszczak

Biuro prasowe Ministerstwa Obrony Narodowej: "Pragniemy poinformować, że minister Mariusz Błaszczak już ponad miesiąc temu, tj. 12 kwietnia br., wpłacił na konto Caritas całą kwotę nagrody, którą otrzymał". Brak informacji, ile przelał na konto Caritas.

Anna Zalewska





Minister edukacji zapewniła dziennikarzy, że przekazała swoją nagrodę na rzecz Caritas Świdnica. Nie podała kwoty przelewu. Oświadczyła, że jej zdaniem były to legalnie wypłacone pieniądze.

Mariusz Kamiński

"Pan Minister Mariusz Kamiński przekazał otrzymaną w ramach nagrody sumę na konto Caritas" - poinformował nas rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Kwoty ani wysokości przelewu informacja rzecznika nie zawiera. Poprosiliśmy o jej uzupełnienie.

Krzysztof Jurgiel

Minister rolnictwa zapewnił we wtorek w Sejmie reporterkę TVN24, że swoją nagrodę przekazał na rzecz Caritas. Kwoty nie podał, ale zapewnił, że z przekazaniem nagrody nie miał problemu.

Henryk Kowalczyk

Minister środowiska Henryk Kowalczyk zapewnił na konferencji prasowej w Katowicach, że wszystkie nagrody przekazał na Caritas. Kwot nie podał.

Marek Gróbarczyk





Zdawkową informację otrzymaliśmy z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat losów nagrody ministra Marka Gróbarczyka. "Minister Marek Gróbarczyk przekazał swoją nagrodę na rzecz instytucji charytatywnej Caritas" - dowiedzieliśmy się z pisemnej informacji, choć nie odpowiada ona na zadane przez nas pytania. Dlatego wystąpiliśmy o jej uzupełnienie.



Zbigniew Ziobro

Rzecznik ministra sprawiedliwości Jan Kanthak zapewnił dziennikarza "Faktów" TVN, że uzyskał od Zbigniewa Ziobry zapewnienie, iż minister przekazał swoją nagrodę na cele dobroczynne. O podanie kwoty widniejącej na przelewie Zbigniewa Ziobry zwróciliśmy się do Ministerstwa Sprawiedliwości w trybie dostępu do informacji publicznej.

Michał Wójcik

Wiceminister sprawiedliwości jest jednym z nielicznych, który deklaruje, ile przelał na cele dobroczynne. Nie wskazał jednak, że zgodnie z wolą Kaczyńskiego przekazał pieniądze na Caritas. Poinformował, że wsparł potrzebującą rodzinę, nie precyzując, czy jest to rodzina mu bliska, czy obca.

- 29 tysięcy złotych przelałem w piątek, a 12 tysięcy złotych przelałem wczoraj. Pieniądze poszły między innymi na rodzinę, gdzie dwie osoby są chore na nowotwory, a dziecko choruje na boreliozę - zaznacza Michał Wójcik w rozmowie z "Super Expressem".

W odpowiedzi na pismo posłanki Pomaskiej Wójcik zapewniał w kwietniu, że zamierza przekazać nagrodę na rzecz Caritas.

Marzena Machałek

"Uprzejmie informuję, że 8 maja przekazałam darowiznę - 36.500 zł na Caritas Diecezji Legnickiej" - napisała na Twitterze wiceminister edukacji w rządzie Beaty Szydło.

Uprzejmie informuję, że 8 maja przekazałam darowiznę - 36. 500 zł. na Caritas Diecezji Legnickiej. To info dla dopytujących ... — Marzena Machałek (@MarzenaMachalek) 14 maja 2018

Jarosław Sellin

Wiceminister kultury zapewnił w popołudniowej rozmowie RMF FM 14 maja, że przekazał na rzecz Caritas Archidiecezji Gdańskiej 34 tys. zł z nagród. - Poradziłem sobie - dodał Sellin. Przelew zlecił 30 kwietnia.

Patryk Jaki

- Pierwszą część na potrzebujące dzieci mocno chore, a drugą część przekazałem na Caritas - poinformował wiceminister sprawiedliwości. Zapewnił, że przekazał całą otrzymaną nagrodę.

Witold Waszczykowski

Nie wiadomo, co zrobił ze swoją nagrodą były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Wcześniej składał sprzeczne deklaracje. Najpierw mówił, że jego nagroda "to uczciwie zarobione pieniądze za sukcesy dyplomacji Polskiej". Zapytany, czy zwróci nagrodę, odpowiedział, że "nie ma takiej możliwości".

Było to na początku marca. Miesiąc później, gdy Jarosław Kaczyński ogłosił, że nagrody mają być przekazane na Caritas, Waszczykowski zapewnił w Programie III Polskiego Radia, że "zamierza zrealizować tę decyzję". Czy spełnił swoją zapowiedź - nie wiadomo.

Michał Dworczyk

Szef kancelarii premiera zapowiedział, że wpłaci 30 tys. zł na rzecz Caritas, jak tylko uzyska pieniądze. W rozmowie z Radiem Zet poinformował, że pożyczył na ten cel 20 tys. zł, a 10 tys. zł będzie miał ze sprzedaży samochodu.

Adam Lipiński

Minister w kancelarii premiera zapewnił, że "zwrócił" nagrodę. Najprawdopodobniej jednak, zgodnie z wolą prezesa Kaczyńskiego, będący wiceprezesem PiS Lipiński nie zwrócił nagrody do budżetu państwa, a przekazał nagrodę na dobroczynny cel.

- W poniedziałek 14 maja zwróciłem nagrodę. Wcześniej wziąłem kredyt, tak że miałem już pieniądze - wyjaśnił "Super Expressowi".

Kto jeszcze?

Według ustaleń "Faktów" TVN nagrody przekazali na cele dobroczynne również: Mateusz Morawiecki, Elżbieta Rafalska, Krzysztof Jurgiel i Konstanty Radziwiłł. Minister w sprawie nagród zasłania się konstytucją. Brejza: tego nie było od 2 lat! Minister środowiska Henryk Kowalczyk nie chce podać nazwisk członków gabinetu po... zobacz więcej »

Anna Streżyńska, Andrzej Adamczyk, Antoni Macierewicz, Jan Szyszko, Beata Kempa, Elżbieta Witek i sama Beata Szydło nie podali informacji, czy przekazali nagrody na cel dobroczynny.

Problem z netto i brutto

Wobec tego, że informacje na temat darowizn przekazanych na Caritas (lub nieprzekazanych) są podawane bardzo skąpo, skazani jesteśmy na domysły.

Najprawdopodobniej politycy niechętnie podają kwoty przelewów, bo byłyby one niższe niż nagrody, których wysokość podała w lutym Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

KPRM podała kwoty nagród brutto. Pracodawca, jako płatnik różnych danin publicznych, odprowadza co miesiąc zaliczki np. na podatek dochodowy czy ZUS. Politycy dostali na konto nagrody najprawdopodobniej pomniejszone o zaliczkę na PIT czy składkę na ZUS albo obie te daniny jednocześnie. Wszystko zależy od tego, z jakiej pozycji budżetowej wypłacono nagrody. Tego jednak kancelaria premiera nie podaje.

W dodatku trudno wyliczyć, jakie kwoty netto dostali politycy w charakterze nagród, bo zależy to nie tylko od tego, czy otrzymali je z osobowego, czy z bezosobowego funduszu płac, ale też od tego, w którym miesiącu roku podatkowego (i czy w ogóle) wpadli w drugi próg podatkowy i czy rozliczają się z podatku z małżonkiem, bo od tego również zależy wysokość zaliczek na PIT.

Faktem jest, że co najmniej dwóch ministrów przyznało, iż fizycznie dostali mniej pieniędzy niż podawała kancelaria premiera.

Tak mówił między innymi Piotr Gliński. "Pana informacje są nieprecyzyjne, ponieważ mówi pan o sumie nieopodatkowanej z 2017 roku, tam jeszcze były 3 czy 4 miesiące z końcówki 2016 roku, jakieś stosunkowo niewielkie sumy, więc łącznie to było więcej, natomiast netto to było 70 tys. z ogonkiem" - mówił do dziennikarza RMF FM, który przypomniał mu wartość nagrody brutto: 72.100 zł.

Znacznie większą różnicę między kwotą brutto podaną przez kancelarię premiera, a tym, co otrzymał na konto, pokazywał minister energii Krzysztof Tchórzewski. "Z tytułu nagród w 2017 roku otrzymałem przelewem 46.381,05 zł" - zapewnił w marcu Tchórzewski.

Tymczasem z informacji KPRM wynikało, że roczna wartość nagród pobranych przez ministra energii wyniosła 70.100 zł. Sute nagrody dla członków gabinetów politycznych. Wydano setki tysięcy złotych 878 tysięcy złotych - tyle wyniosła łączna wysokość nagród przyznana w latach 20... zobacz więcej »

W kwotach podanych wyżej uderza różnica, że netto Glińskiego wynosi znacznie więcej niż netto Tchórzewskiego. Gliński, urywanymi zdaniami, dość nieprecyzyjnie, ale jednak przyznaje, że podarował Caritas swoje nagrody, jakie otrzymał nie tylko w 2017 roku, ale również przez część 2016 roku.

62,3 tys. zł, jakie przekazał na cel dobroczynny Witold Bańka, jest sumą nagród za 2016 i 2017 rok w ujęciu netto.

Prawdopodobnie dlatego wielkość kwot netto za trzynaście i pół miesiąca podawanych przez Glińskiego i Bańkę jest zbliżona do wartości nagród brutto wyłącznie za 2017 rok podawanych przez kancelarię premiera. Ministrowie Gliński i Bańka zostali w tamtym roku obdarowani nagrodami po 72,1 tys. zł brutto.

Minister Tchórzewski w marcowym oświadczeniu podawał zaś kwotę swoich nagród netto, ale tylko za 2017 rok.