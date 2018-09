Dochody budżetu od początku roku do końca sierpnia bieżącego roku wyniosły 243,5 miliarda złotych, wydatki 242,4 miliarda złotych, co oznacza, że po lipcowym deficycie do bilansu budżetu wróciła nadwyżka; tym razem w wysokości 1,1 miliarda złotych - wynika z opublikowanych w piątek szacunków Ministerstwa Finansów.

W okresie styczeń - sierpień 2018 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 8,5 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do tego samego okresu zeszłego roku o 7,5 proc. tj. ok. 15,7 mld zł.

Wyższe dochody

MF podało, że w porównaniu z pierwszymi ośmioma miesiącami zeszłego roku dochody z podatku VAT były wyższe o 4,7 proc. (tj. ok. 5,0 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,6 proc. (tj. ok. 2,6 mld zł), dochody z podatku PIT były wyższe o 14,4 proc. (tj. ok. 4,7 mld zł), dochody z podatku CIT były wyższe o 16,5 proc. (tj. ok. 3,3 mld zł), dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,9 proc.



"Wysokie dochody z podatku PIT i CIT związane są z działaniami podejmowanymi w celu uszczelnienia systemu podatków dochodowych, dobrą sytuacją na rynku pracy oraz wysokimi wpłatami podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą w związku z korzystną koniunkturą gospodarczą" - tłumaczy w komunikacie MF.

W komunikacie poinformowano, że w okresie styczeń - sierpień 2018 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 18,3 mld zł i było niższe o ok. 7,1 mld zł (tj. 28 proc.) w stosunku do okresu styczeń - sierpień 2017 r. "Spowodowane jest to wpłatą z zysku z NBP w czerwcu 2017 r. w kwocie 8,7 mld zł, która nie wystąpiła w 2018 r." - wyjaśnia MF.



"Wykonanie wydatków budżetu państwa po ośmiu miesiącach 2018 r. wyniosło 242,4 mld zł, tj. 61 proc. planu. W stosunku do analogicznego okresu 2017 r. (59,8 proc., tj. 230,1 mld zł) jest to w punktach procentowych nieznacznie wyższa wielkość, kwotowo natomiast wyższa o 12,3 mld zł" - informuje resort finansów.

Lipiec z deficytem

Zgodnie z danymi MF lipiec br. zamknął się deficytem w wysokości 858,7 mln zł, natomiast w poprzednich miesiącach była nadwyżka - po czerwcu w kwocie 9,5 mld zł.



W tegorocznej ustawie budżetowej dopuszczono deficyt w kwocie 41,5 mld zł. Z uzasadnienia do projektu budżetu na przyszły rok wynika jednak, że resort finansów przewiduje, iż deficyt na koniec tego roku wyniesie 23,76 mld zł.



"Prognozuje się, że dochody budżetu państwa w 2018 r. będą wyższe niż pierwotnie zaplanowano w ustawie budżetowej o ok. 11,7 mld zł. Spodziewane przekroczenie pierwotnej prognozy wynika głównie z wyższych prognozowanych dochodów podatkowych – głównie z PIT oraz w mniejszym stopniu z VAT, CIT oraz podatku akcyzowego (...). Analogicznie jak w latach ubiegłych realizacja wydatków budżetowych będzie niższa, z uwagi na powstanie tzw. naturalnych oszczędności mających miejsce przy realizacji każdego budżetu (w wyniku np. zmiany w harmonogramach realizacji projektów, oszczędności powstających w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych)" - czytamy w uzasadnieniu do projektu budżetu 2019 r.