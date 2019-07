Na rynku hurtowym w Broniszach oferowanych jest coraz więcej warzyw gruntowych z tegorocznych zbiorów, mimo to są one nadal drogie - informuje ekspert rynku Maciej Kmera. W stosunku do ubiegłego roku najbardziej podrożały: rzodkiewki, ogórki szklarniowe, fasolka szparagowa oraz ziemniaki.

Ceny warzyw zależą nie tylko od krajowej produkcji, a jest ona mniejsza m.in. z powodu suszy, ale także od wielkości importu. Na przykład gdy w ostatnich dniach spadł import pomidorów, ich cena na rynku krajowym natychmiast wzrosła.



Nadal wysokie są ceny warzyw kapustnych - za kapustę białą i kalafior trzeba zapłacić 4-5,5 zł/szt. O 140 proc. podrożała fasolka szparagowa, w połowie lipca kosztowała na rynku w Broniszach 12-14 zł/kg, rekordy cenowe bije rzodkiewka i ogórki szklarniowe - trzeba za nie zapłacić więcej niż przed rokiem o 250 i 160 proc.



Wciąż wysokie są także ceny szpinaku - 10 zł/kg, koperku - 3 zł/pęczek. Jak wskazuje ekspert - uprawy tych roślin bardzo wrażliwe na niedobór wody i wysoką temperaturę.

Powoli spada cena papryki krajowej czerwonej, obecnie jest ona na poziomie 6-8 zł/kg tj. ok. 50 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. Natomiast podrożały w ostatnich dniach selery (do 15-16 zł/kg) i pietruszka (6-7 zł/kg) z tegorocznych zbiorów.



Znacząco obniżyły się ceny marchwi krajowej do 1,2-1,6 zł/kg, jej cena jest jednak o 20 proc. wyższa niż w ub.r. Bardzo droga jak na tę porę roku jest też sałata masłowa 3-3,75 zł/szt., w ub.r. kosztowała 2 zł za sztukę. Znacząco więcej trzeba zapłacić za ziemniaki, odmiana Irga kosztuje obecnie ok. 2,33 zł/kg, przed rokiem - 1 zł/kg (wzrost o ponad 130 proc.).

Owoce

Na rynku w Broniszach sporo jest owoców krajowych, a ich ceny spadają. Tanieją śliwki i w zależności od odmiany kosztują 1,5-4 zł/kg, ale jest to i tak o ponad 100 proc. drożej niż w 2018 r.



Duża ilość krajowych moreli spowodowała, że ich ceny są niskie, na poziomie 2-4,5 zł/kg. Drogie są natomiast czereśnie, ale wynika to z tego, że ich zbiory się kończą. Teraz trzeba za nie zapłacić 10-15 zł/kg.



W handlu hurtowym są już letnie odmiany jabłek - Erly Geneva, Papierówka oraz Piros, ten ostatni gatunek kosztuje 3,3 zł/kg.



Podaż malin ulega sporym wahaniom a przez ich ceny są bardzo zróżnicowana i kosztują od 10 do 17 zł/kg. W miarę stabilne ceny borówek amerykańskich , na poziomie 13-18 zł/kg.