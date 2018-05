Na przeciętny upominek dla mamy Polacy wydają w bieżącym roku 67 złotych - wynika z danych zebranych przez Open Finance. Mamy powinny spodziewać się przede wszystkim kosmetyków, suplementów diety i upominków związanych z wyposażeniem domu. Analitycy policzyli, że na prezenty dla matek wydamy przynajmniej 750 milionów złotych.

Dzisiejsze święto obchodzi ponad 11 milionów matek. Z analizy Open Finance wynika, że największą popularnością wśród upominków na Dzień Matki cieszą się przedmioty z kategorii kosmetyki. Chodzi tu szczególnie o podkłady, tusze do rzęs, kosmetyki do włosów, lakiery do paznokci, ale też na przykład perfumy. Na takie upominki przypadało aż 35 proc. zakupów.

Co jeszcze?

Dużo osób wybrało też dla swoich mam upominek związany z wyposażeniem domu. Tu znaleźć można ozdobne koce, szkatułki na precjoza czy różne wazony, świece i świeczniki. Przypada na nie 12 proc. zakupów.

Identyczny wynik zanotowały suplementy diety. Te od kilku lat zyskują na popularności. Wszelkie suplementy z witaminami i innymi substancjami mającymi poprawić zdrowie i samopoczucie wybrała co szósta osoba.

Co dziesiąty upominek może też pochodzić z kategorii drobne AGD. Matki mogą spodziewać się m.in. blenderów, robotów kuchennych, wyciskarek do soków, ale też prostownic, suszarek czy lokówek itp.



Swoje miejsce w rankingu znalazły też personalizowane upominki - książki, gry towarzyskie i płyty z muzyką, choć te wszystkie rozwiązania łącznie wybrała tylko co dwunasta osoba.

Źródło: Open Finance Najpopularniejsze prezenty na Dzień Matki w 2018 roku

Za ile?

Na prezent dla matek wydajemy przeciętnie po 67 złotych - wynika z szacunków Open Finance. Ile więc wart jest rynek upominków kupowanych z okazji Dnia Matki? W Polsce jest około 11-13 milionów matek. Zakładając nawet ten najbardziej zachowawczy szacunek, można obliczyć, że pociechy wydadzą na upominki przynajmniej 750 milionów złotych.



Tyle mówi średnia, ale dokładniejsze zagłębienie się w zebrane dane pokazuje, że przeciętna cena jest zawyżona przez koszt drogich upominków. Większość osób zdecydowała się bowiem wydać od 20 do 50 zł (54 proc. zakupów).



Co piąta matka może spodziewać się prezentu wartego od 50 do 100 złotych, a co dziewiąta czegoś za co jej dziecko zapłaciło nie więcej niż 20 złotych. Wartość sentymentalna takich upominków może być jednak znacznie większa. W tym budżecie można bowiem już znaleźć np. kubki czy szkatułki. Nie brakuje jednak też podarunków o większej wartości – kosztujących nawet ponad 500 złotych. Tymi najpewniej obdarowują jednak już bardziej dorosłe dzieci.