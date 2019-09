Na początku października nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną - poinformowała w sobotę wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa. Najkorzystniejszą ofertę złożyło polsko-belgijskie konsorcjum NDI i Besix.

W Elblągu w sobotę odbywa się VIII Konwent Morski, poświęcony planowanej budowie drogi wodnej między Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym.



- Od strony formalnej jesteśmy już po bezpiecznej stronie. Czekamy tylko na dokumenty w postaci gwarancji od wykonawcy. Mówimy bezpiecznie o pierwszych dniach października - podała wiceminister, pytana o termin podpisania umowy z wykonawcą. Dodała, że podpisanie umowy najpewniej odbędzie się w Elblągu. Pytana, kiedy wykonawca wejdzie na plac budowy odpowiedziała, że trwa ustalanie harmonogramu prac z wykonawcą.

Najbardziej korzystna oferta

Jak podała wiceminister przedsięwzięcie "przebiega zgodnie z wymogami ochrony środowiska". - Mamy decyzję środowiskową z rygorem natychmiastowej wykonalności. Oczywiście wpłynęły odwołania, które są przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska rozpatrywane. Natomiast od strony formalnej, środowiskowej, od strony wszelkich rekompensat, zabezpieczeń, z naszej strony wszystko jest wykonane. Rygor natychmiastowej wykonalności działa i ta decyzja jest prawomocna i możemy prowadzić wszelkie prace - wskazała wiceminister.



Jak dodała, decyzja środowiskowa dla inwestycji jest "decyzją restrykcyjną". - Tam działa dużo elementów na rzecz środowiska, więc też czujemy się nie tylko formalnie bezpiecznie ale też czujemy, że jest to inwestycja przeprowadzane bardzo bezpiecznie dla środowiska - oceniła.



Wyjaśniła, że w sprawie przekopu "na chwilę obecną nie ma żadnych komunikatów ze strony Unii Europejskiej".



- Jak wiemy w pewnym momencie było postępowanie dotyczące wycinki drzew (etap prac przygotowawczych na Mierzei - red.). Ono zostało zakończone pozytywnie na naszą korzyść. Decyzja jest jak najbardziej rozstrzygająca, że mogliśmy tę wycinkę przeprowadzić - wtedy i w taki sposób, w jaki ona została przeprowadzona. Aktualnie nie jesteśmy w żadnej procedurze formalnej z Komisją Europejską, w żadnej procedurze naruszeniowej, w żadnym postępowaniu - wyjaśniła.



- Byliśmy na kilku spotkaniach wyjaśniających dotyczących elementów bezpieczeństwa czy środowiska. Po tych spotkaniach nie dostaliśmy żadnych innych pytań, informacji, zaleceń. Więc mamy poczucie, że ta procedura ze strony Komisji Europejskiej jest wyczerpana, szczególnie, że od strony formalnej nie ma żadnej ścieżki na ingerencję Komisji, bo nie ma żadnego środowiskowego wpływu ani innych elementów w tym środków europejskich, które mogłyby powodować, że Komisja Europejska w jakiś szczególny sposób mogłaby tę inwestycję blokować - podkreśliła wiceminister Moskwa.

Źródło: PAP Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną

Koszt inwestycji