Zakończyły się testy personalizacji blankietów e-dowodu - poinformowało MSWiA. Nowe dokumenty będą wydawane od marca.

Jak podał resort, testy miały sprawdzić, czy rozwiązanie, które dostarczyła Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, jest zgodne z parametrami parku maszyn w Centrum Personalizacji Dokumentów. To - jak wskazało MSWiA - ostatni krok w przygotowaniach do wydawania pierwszego polskiego dowodu cyfrowego.

Nowe dowody osobiste od przyszłego roku. Jest decyzja posłów Sejm znowelizował w piątek ustawę o dowodach osobistych, przesądzając, że od mar... zobacz więcej »

"Prowadzone są jeszcze testy bezpieczeństwa w PWPW. Ostatni etap, jaki został do wykonania w projekcie, to testy całego procesu wydawania dowodów osobistych w gminach, który realizuje lider projektu - Ministerstwo Cyfryzacji" - poinformował w komunikacie wydział prasowy MSWiA.

Nowe dowody od marca

Nowe dowody będą wydawane od marca 2019 roku. MSWiA zapewnia, że nie będzie trzeba wymieniać dotychczas posiadanych dokumentów - zachowają ważność do upływu określonych w nich terminów. Wymiana dowodów na te z warstwą elektroniczna potrwa do 2029 roku.



E-dowody mają usprawnić komunikację obywateli z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi, pozwalając m.in. na korzystanie z usług online.



"Dzięki nowemu dowodowi każdy dokument elektroniczny, który będziemy wysyłać do urzędu, np. wniosek o odpis aktu stanu cywilnego, zgłoszenie zameldowania, będzie można podpisać, używając do tego celu podpisu elektronicznego (zwanego podpisem osobistym). Jego użycie będzie przez urząd traktowane tak samo jak użycie podpisu własnoręcznego" - zapewnia MSWiA.



Nowy dowód będzie także wyposażony w element identyfikacji elektronicznej ("profil osobisty"), zapewniający wysoki poziom zaufania, który umożliwi potwierdzenie tożsamości w usługach online, co w praktyce będzie wymagało przyłożenia nowego dowodu do czytnika oraz wpisanie znanego wyłącznie posiadaczowi dowodu kodu PIN.



Profil osobisty będzie zamieszczany w dowodzie każdej osoby pełnoletniej i mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Chodzi np. o osobę małoletnią, która ma 13 lat.

Warstwa elektroniczna

Projektowane przepisy zakładają, że dowód osobisty z warstwą elektroniczną tak jak dotychczas będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw.



W warstwie elektronicznej dowodu znajdą się dane jego posiadacza, w tym fotografia zapisana w wersji elektronicznej jako zdjęcie biometryczne (aplikacja ICAO). Tym samym będzie to dokument podróży zgodny z wymaganiami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i dzięki temu, jak wskazuje MSWiA, posiadacz takiego dowodu będzie mógł być np. szybciej i sprawniej obsłużony na lotnisku.



Dowody osobiste z warstwą elektroniczną są już wydawane w Austrii, Belgii, Chorwacji, Portugalii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Szwecji, a także na Litwie, Węgrzech i we Włoszech. Dokument ten najczęściej jest wykorzystywany do potwierdzania tożsamości i uwierzytelniania oraz do składania elektronicznego podpisu