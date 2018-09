Odtwórz: Program Rodzina 500 plus. W co zainwestować pieniądze?

Do końca sierpnia złożono 1,9 miliona wniosków o świadczenie z programu Rodzina 500 plus - poinformowało w niedzielę Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rodziny, które złożą wniosek we wrześniu lub październiku, dostaną pieniądze z opóźnieniem.

Przyjmowanie wniosków o świadczenia dla rodzin na nowy okres świadczeniowy trwa od 1 lipca.

Rodziny, które chcą ubiegać się o świadczenie 500 plus drogą elektroniczną mają do wyboru trzy kanały: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz bankowość elektroniczną. Wnioski o świadczenie można składać także w tradycyjnej, papierowej formie.

Jak poinformował w niedzielę na Twitterze Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do końca sierpnia złożono 1,9 mln wniosków o świadczenie z programu Rodzina 500 plus.



Prawie 2 mln wniosków o #Rodzina500plus #rodzina pic.twitter.com/BpJm4leeil — Ministerstwo Rodziny (@MRPiPS_GOV_PL) September 9, 2018





Wypłata świadczenia 500 plus

Wicepremier przeciwna zmianom w 500 plus. "To koło napędowe polskiej gospodarki" - Nie widzę w tej chwili potrzeby zmian w programie Rodzina 500 plus, działa on... zobacz więcej » W ubiegłym miesiącu resort przypominał, że jeśli wniosek zostanie złożony do końca sierpnia, to pieniądze otrzymamy do końca października, czyli zachowana będzie ciągłość wypłat (w październiku zaczyna się nowy okres świadczeniowy).

Jeśli jednak się spóźnimy i wniosek złożymy we wrześniu, wtedy świadczenie trafi do nas do końca listopada (z wyrównaniem za październik). Wniosek złożony w październiku oznacza wypłatę pieniędzy do końca grudnia - z wyrównaniem za październik i listopad.

Ministerstwo poinformowało pod koniec sierpnia, że do 24 sierpnia br. samorządy wydały już 481,1 tys. decyzji na nowy okres (na 1,5 miliona wniosków).



W ramach programu Rodzina 500 plus przysługuje świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego dziecka, jeśli spełniają kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Na początku sierpnia ministerstwo rodziny informowało, że w pierwszym półroczu 2018 roku z programu 500 plus do rodzin trafiło ponad 11,3 miliarda złotych. Wsparciem objętych było ponad 3,74 miliona dzieci do 18 lat z 2,45 mln rodzin.

W ubiegłym roku do końca sierpnia, jak informował wiceszef resortu rodziny i pracy, złożono 2,1 mln wniosków o 500 plus. Do końca października 2017 roku liczba wniosków przekroczyła 2,5 mln.