Stopa bezrobocia w kwietniu spadła o 0,3 punktu procentowego - do 6,3 procent - poinformowało na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Spadek odnotowano we wszystkich województwach, najmocniejszy w województwie warmińsko-mazurskim.

Jak wynika z szacunków ministerstwa, liczba bezrobotnych w kwietniu tego roku wyniosła 1,04 mln osób i w porównaniu z marcem 2018 roku spadła o 47,9 tys. osób, czyli o 4,4 procent. W tym samym okresie ubiegłego roku spadek liczby bezrobotnych wyniósł 71,5 tys. - 5,4 procent.

Spadek we wszystkich regionach

Liczba bezrobotnych zmniejszyła się we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy spadek był w województwach: warmińsko-mazurskim - o 4,1 tys. osób (6,7 procent), zachodniopomorskim - o 3,2 tys. osób (6,1 procent), wielkopolskim - o 3,1 tys. osób (5,1 procent) i opolskim - o 1,2 tys. osób (4,9 procent).



Według ministerstwa, liczba bezrobotnych w kwietniu tego roku była o ponad 208 tysięcy osób niższa niż przed rokiem. Z kolei liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy wyniosła 139,6 tys. Liczba ofert zgłoszonych w kwietniu tego roku była o 4 tysiące, czyli o 3 procent wyższa niż w kwietniu 2017 roku.



W komunikacie czytamy, że w kwietniu stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,3 procent i w porównaniu do marca 2018 roku spadła o 0,3 punktu procentowego. W tym samym czasie ubiegłego roku bezrobocie spadło o 0,4 punktu (z poziomu 8,0 procent w marcu do 7,6 procent w kwietniu).

Rekordowy poziom

Ministerstwo rodziny podało, że od 1991 roku nigdy wskaźnik bezrobocia w kwietniu nie był niższy niż obecnie.

Jak wskazali na Twitterze analitycy mBank Research, odnosząc się do najnowszych danych, "obecny epizod spadków stopy bezrobocia trwa już 54 miesiące - od tego czasu stopa bezrobocia spadła o 7,3 punktu procentowego". "To już oficjalnie najdłuższy okres nieprzerwanych spadków stopy bezrobocia we współczesnej historii Polski" - dodali.