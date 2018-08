Rodzice, chcący otrzymywać bez przerw pieniądze w ramach programu Rodzina 500 plus, powinni do końca sierpnia, czyli do piątku do północy, złożyć poprawnie wypełniony wniosek na kolejny okres świadczeniowy, który rozpoczyna się w październiku.

Przyjmowanie wniosków o świadczenia dla rodzin na nowy okres świadczeniowy trwa od 1 lipca. Ministerstwo podało, że do 24 sierpnia 2018 r. samorządy wydały już 481,1 tys. decyzji na nowy okres.



- Podobnie jak przy programie Dobry start, także i w tym przypadku (programu 500 plus) rodziny bardzo często wybierają wygodniejszą i szybszą formę wnioskowania o świadczenie 500 online - skomentowała szefowa resortu rodziny i pracy Elżbieta Rafalska.



Kryterium dochodowe w 500 plus? "Prawdopodobnie prace już trwają" Przyjdzie taki moment, że trzeba zastanowić się nad kryterium dochodowym w progr... zobacz więcej » Resort poinformował, że prawie 40 proc. (578 tys.) złożonych wniosków 500 plus trafiło do samorządów drogą elektroniczną. - Cieszę się bardzo, że ministerstwo rodziny przoduje we wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla rodzin - oświadczyła Rafalska.

- Jesteśmy liderem w cyfryzacji świadczeń dla rodzin. Rodzice mogą złożyć online wniosek o wszystkie świadczenia - dodała.

Ważny termin

Ministerstwo przypomina, że jeśli złożymy wniosek jeszcze w sierpniu, to pieniądze otrzymamy do końca października - czyli zachowana będzie ciągłość wypłat. Jeśli wniosek złożymy we wrześniu, wtedy świadczenie trafi do nas do końca listopada, z wyrównaniem za październik. Wniosek złożony w październiku to wypłata pieniędzy do końca grudnia z wyrównaniem za październik i listopad.



Rodziny, które chcą ubiegać się o świadczenie 500 plus drogą elektroniczną, mają do wyboru trzy kanały: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, PUE ZUS lub bankowość elektroniczną. Wnioski o świadczenie można składać także w tradycyjnej, papierowej formie.



W ramach programu Rodzina 500 plus przysługuje świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego dziecka, jeśli spełniają kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.