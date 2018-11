Odtwórz: Program Rodzina 500 plus. W co zainwestować pieniądze?

Od 1 lipca do końca października tego roku złożono online 2 miliony 374 tysiące wniosków świadczenia 500 plus i 300 plus - poinformował na Twitterze wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk.

1 października rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500 plus. Aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem za październik i listopad trzeba było złożyć wniosek o 500 plus do końca października.



"Drodzy Rodacy. Śpieszę poinformować i pogratulować Wam, że od 1 lipca do końca października (w 4 mc) złożyliście 2.374 mln wniosków ONLINE o 500+ (854k) i 300+ (1521k - 50% wszystkich wniosków). Taki niby ten PIS nieamerykański, a tu taki efekt w 2.5 r. budowy e-państwa:)" - napisał w niedzielę Marczuk na Twitterze.



Wniosek o świadczenie

Nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500 plus rozpoczął się 1 października, ale wnioski można było składać drogą tradycyjną od początku sierpnia, a w przypadku wniosków składanych online - od lipca. Wrzesień był ostatnim miesiącem, w którym wypłacone zostało świadczenie wychowawcze na podstawie dotychczas złożonego wniosku.



Do programu można dołączyć w każdej chwili, ale na wypłatę świadczenia z wyrównaniem od października mogą liczyć tylko te rodziny, które złożyły wniosek o wsparcie najpóźniej do końca października. Złożenie wniosku jeszcze w październiku spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.



Złożenie wniosku później niż w październiku oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.



Rodziny, które chcą ubiegać się o świadczenie 500 plus drogą elektroniczną mają do wyboru dwa kanały: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Wnioski o świadczenie można składać także w tradycyjnej, papierowej formie.



Składając wniosek o świadczenie wychowawcze, można również złożyć wniosek o świadczenie "Dobry start", nazywane potocznie 300 plus. Przyjmowanie wniosków o wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł trwa do końca listopada.

Program Rodzina 500 plus

W ramach programu Rodzina 500 plus przysługuje świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego dziecka, jeśli spełniają kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.