Pierwszą inwestycją w ramach rządowego programu "Mosty dla regionów" będzie most na Sanie w okolicach Jarosławia w województwie podkarpackim - poinformował w środę minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Na konferencji prasowej na jarosławskim rynku podkreślił, że w programie wybranych zostało 20 najbardziej potrzebnych w Polsce mostów i te inwestycje będą realizowane. Kwieciński przypomniał, że znajdują się one w 9 województwach na 8 rzekach.



- Jedną z tych 20 inwestycji jest właśnie przeprawa tutaj. Określamy ją jako przeprawa mostowa między Jarosławiem a Leżajskiem, a tak naprawdę ona leży w okolicach Jarosławia - sprecyzował.

Partnerem w realizacji mostu na Sanie będzie samorząd województwa podkarpackiego.

Przypomnijmy, że program budowy mostów zapowiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Na konferencji padła jednak liczba 22 przepraw. - Zaproponujemy program budowy 22 mostów. To będą mosty na Wiśle, na Odrze, na Bugu, na Pilicy, Warcie, w wielu miejscach Polski - mówił szef rządu.

Wsparcie inwestycji w regionie

Mosty plus mają "łączyć Polskę". Morawiecki zapowiada 22 nowe przeprawy Rząd przygotował program budowy 22 nowych mostów, między innymi na Wiśle, Odrze,... zobacz więcej » Obecny na środowej konferencji marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl powiedział, że nowy most będzie częścią drogi wojewódzkiej nr 865, która łączy drogę ekspresową S17 z autostradą A4.



Marszałek podkreślił, że dzięki nowemu mostowi lepiej skomunikowane będą tereny inwestycyjne w Makowisku oraz park przemysłowy w Lubaczowie. - Ta inwestycja służyć będzie powiatowi jarosławskiemu, mieszkańcom miasta, ale musimy patrzeć na szerszy kontekst i oddziaływanie inwestycji będzie na całe Podkarpacie - wskazał Ortyl.



Marszałek zaznaczył, że droga ta prowadzi również do terenów turystycznych Roztocza.



Budowa nowego mostu ma kosztować około 120 mln zł i w ramach tej inwestycji oprócz przeprawy powstanie dojazd do obwodnicy Jarosławia. Pozostałe drogi dojazdowe, jak zadeklarował Ortyl, mają być finansowane z programu budowy dróg lokalnych, który ma zostać zaprezentowany jesienią.



Most na Sanie ma być gotowy po roku 2022 roku.

Lokalizacje mostów

Szacowany koszt budowy 20 priorytetowych przepraw mostowych w 9 województwach na 8 rzekach to 2,3 mld zł.

W województwie mazowieckim są cztery rekomendowane inwestycje na Wiśle: pomiędzy Dęblinem a Górą Kalwarią, w okolicach Kozienic i Maciejowic, pomiędzy Górą Kalwarią a Warszawą - w okolicach Konstancina Jeziorny i Otwocka, Karczewa; pomiędzy Warszawą a Nowym Dworem Mazowieckim na wysokości Jabłonny i Łomianek oraz koło Kazimierza Dolnego pomiędzy gminami Kazimierz Dolny - Janowiec.



Inne rekomendowane inwestycje znajdują się: na Warcie w Lubuskiem pomiędzy Międzychodem a Santokiem na wysokości miejscowości Przytoczna; na Bugu między Tonkielami i Nurem; na Bugu między Wyszkowem a Serockiem; na Narwi most między Różanem a Pułtuskiem; na Wiśle most pomiędzy Nowym Dworem Mazowieckim a Wyszogrodem; na Odrze przeprawa pomiędzy Raciborzem i Kędzierzynem Koźle i most łączący Wrocław i Ciechanów na wysokości Obornik Śląskich; Odra - most między Ciechanowem i Głogowem; Odra - most pomiędzy Zieloną Górą i Krosnem Odrzańskim; na Warcie most między Kołem i Koninem w okolicach Konina, przeprawa między Koninem i Śremem, most pomiędzy Śremem i Poznaniem na wysokości Brodnicy oraz przeprawa pomiędzy Obornikami i Wronkami.



Nowe mosty mają też powstać na Noteci na odcinku pomiędzy Czarnkowem i Wieleniem i na Pilicy pomiędzy Przedbórzem i Sulejowem.









Termin realizacji programu

Kwieciński zaznaczył, że w ramach samorządowego programu dróg i mostów, który ma być zaprezentowany jesienią br. finansowane będą też modernizacje przepraw już istniejących.



Z tego programu, jak powiedział Kwieciński, budowane mają być też drogi, które będą komunikowały nowe mosty z siecią dróg już istniejących. - Długo czekaliśmy na taki program i to jest największy program dedykowany budowie dróg i mostów w historii naszego kraju. Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że koncentrujemy się tutaj na projektach samorządowych i ważne są zasady funkcjonowania tego programu - stwierdził minister i przypomniał, że zgodnie z założeniami dofinansowanie projektu oraz samej inwestycji może wynieść do 80 procent.



Program ma być zrealizowany do 2025 roku. - Zakładamy, że przygotowanie dokumentacji to będzie mniej więcej rok lub dwa lata. Później dwa, trzy lata to będzie realizacja inwestycji. To oznacza, że za parę lat będziemy mogli powiedzieć, że zapewniliśmy Polsce zbudowanie najważniejszych przepraw - podkreślił Kwieciński.