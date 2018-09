Wzrost gospodarczy w Polsce jest solidny, dobry i zrównoważony - podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Ocenił jednocześnie, że zagrożeniem dla polskiej gospodarki mogą być "zawirowania za granicą", które - jak zaznaczył - są niezależne od nas.

Premier został zapytany w radiowej Trójce, jaki obraz polskiej gospodarki wyłania się z dyskusji, które odbywają się podczas XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy.



Morawiecki przekonywał, że wzrost gospodarczy w naszym kraju jest "solidny, dobry i zrównoważony". - To zrównoważenie jest dla mnie bardzo ważne, bo stosunkowo łatwo jest rosnąć krótko, ale na wysoki kredyt, zadłużać się - mówił.



Premier podkreślił, że obóz rządzący zmniejsza "poziom długu do PKB, przy bardzo niewielkim deficycie budżetowym, a jednocześnie gospodarka rośnie w sposób bardzo obiecujący".

Zagrożenia dla polskiej gospodarki