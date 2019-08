- Zapraszam wszystkich obywateli do ogólnonarodowej burzy mózgów, której tematem będzie woda i jej dostępność. Liczę, że pojawi się rzeka pomysłów, z których korzystać będziemy nie tylko my, ale też nasze dzieci i wnuki - mówił premier Mateusz Morawiecki. Według danych ministra rolnictwa i rozwoju wsi, straty spowodowane przez tegoroczną suszę szacuje się na ponad miliard złotych.

Chcę państwa zachęcić i zaprosić do wielkiej ogólnopolskiej burzy mózgów, która odbędzie się w połowie września i która będzie dotyczyć niesamowicie ważnego problemu - problemu, o którym ostatnio bardzo często dyskutujemy w Polsce, w Europie i na świecie. Tym problemem jest woda, brak wody, dostępność wody; woda jako to podstawowe źródło życia, źródło potrzebne do działań gospodarczych i wszelkich innych (...), woda, która staje się tematem numer jeden - mówił szef rządu podczas debaty z cyklu "GovTech-Aktywuj pomysły!".

Ogólnopolska burza mózgów

- Chcę poprosić i zainspirować do tej wielkiej, ogólnopolskiej burzy mózgów wszystkich, którzy mają tutaj coś do powiedzenia - dodał.



Morawiecki wyraził nadzieję, że z tej wielkiej "burzy mózgów" urodzą się pomysły, które będziemy mogli wdrażać nie tylko w Polsce, ale "będziemy mogli być liderem ogólnoeuropejskim". "Dramatyczna sytuacja na terenach, gdzie susza występuje drugi rok z rzędu" - Raporty z szacowania strat z powodu suszy cały czas do nas przychodzą. Od wczo... zobacz więcej »



- Liczę na to, że ta nomen omen rzeka pomysłów pojawi się i będziemy mogli z niej korzystać nie tylko my, ale też przyszłe pokolenia - nasze dzieci, wnuki i prawnuki - podkreślił.



Premier wyraził przekonanie, że w najbliższych "miesiącach, latach musimy bardzo intensywnie przebudować nasze programy, a w ślad za tym całą naszą infrastrukturę w zakresie irygacji, melioracji, małej retencji, dużej retencji".

- To wprowadzi nas w tę nową przestrzeń, gdzie woda jako dobro rzadkie będzie tą naszą przewagą konkurencyjną i będziemy mogli dalej korzystać z dobrodziejstw wody - powiedział Morawiecki.



Spotkanie dotyczące wyzwań związanych z ochroną malejących zasobów wody w Polsce odbędzie 14 i 15 września 2019 r. w trakcie hackathonu HackYeah w Warszawie.

Straty szacowane na miliard

We wtorek rząd zapoznał się z informacjami ministra rolnictwa i rozwoju wsi, zgodnie z którymi, straty spowodowane przez tegoroczną suszę szacuje się na 1 mld 87 mln 955 tys. zł. Zgodnie z danymi z początku sierpnia br. suszę zanotowano w 134 tys. 289 gospodarstwach rolnych na powierzchni 1 mln 805,5 tys. ha upraw.

Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, według stanu na 31 lipca br. susza rolnicza w Polsce występuje we wszystkich monitorowanych uprawach, czyli zbóż jarych, zbóż ozimych, krzewów owocowych, truskawek, roślin strączkowych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, drzew owocowych, warzyw gruntowych, tytoniu, buraka cukrowego, ziemniaka i chmielu.



"Straty w uprawach rolnych szacowane są przez 1298 komisji powołanych przez wojewodów, które działają w 1250 gminach. Według danych z początku sierpnia br. w 134 289 gospodarstwach rolnych – na powierzchni 1 805,5 tys. ha upraw straty spowodowane przez suszę oszacowano na 1 mld 87 mln 955 tys. zł" - podano w komunikacie CIR. Zaznaczono, że komisje szacujące straty nadal pracują.

Preferencyjne kredyty

Jak poinformowano, producenci rolni, po oszacowaniu strat spowodowanych przez suszę, poza odszkodowaniami wypłacanymi przez zakłady ubezpieczeń – mogą ubiegać się o kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji rolnej w bankach współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- Warunkiem uruchomienia linii kredytów jest oszacowanie strat – przez komisję powołaną przez wojewodę – w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia skutków niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Kredyt obrotowy może zostać przeznaczony na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego). W przypadku kredytów obrotowych kredytobiorca jest obowiązany udokumentować 50 proc. poniesionych wydatków - czytamy.



Dodano, że rolnicy mogą też starać się o poręczenia i gwarancje spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych, znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z suszą.

Ponadto rolnikom udzielana jest pomoc przez Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz pomoc "w regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenia w całości lub w części bieżących składek".



Przypomniano, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może odroczyć i rozłożyć na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz przyznać ulgi w opłatach czynszu, a także umorzyć raty czynszu z tytułu umów dzierżawy. Dodano, że wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast mogą zaś udzielać ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.