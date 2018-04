Obniżkę ZUS i CIT dla małych firm, wypłatę 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, minimalną emeryturę dla kobiet z co najmniej czwórką dzieci, wsparcie budowy dróg gminnych i powiatowych oraz opodatkowanie wielkich galerii handlowych i wielkich biurowców - zapowiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

Niższy ZUS dla małych firm

Przygotowaliśmy propozycję dla drobnych przedsiębiorców - niższy ZUS, bardziej proporcjonalny, przy niższych miesięcznych przychodach do wysokości 2,5-krotności wynagrodzenia minimalnego - poinformował podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy premier Mateusz Morawiecki.



Szef rządu podkreślił, że polska przedsiębiorczość, ta rodzinna - małe i średnie firmy - tworzą polski kapitał, polską własność. - Tego potrzebujemy w naszym programie, żeby w realny sposób móc zmieniać Polskę - wskazał.



Poinformował, że rząd PiS przygotował "na najbliższy czas" - projekt, propozycję dla Polaków. - Pierwszym naszym projektem, pierwszą propozycją, którą mamy dla Polaków, jest niższy ZUS, bardziej proporcjonalny, przy niższych przychodach do wysokości 2,5-krotności wynagrodzenia minimalnego, czyli 5 tys. 300 zł - co się będzie zmieniało oczywiście w kolejnych latach - oświadczył Morawiecki.



- Pan Henryk właściciel warsztatu samochodowego, czy pani Agnieszka fryzjerka zarabiają 3 tys. przychodu, płacą taki sam ZUS jak płacą przedsiębiorcy, którzy zarabiają dużo więcej czasami o wiele, wiele więcej. W końcu obiecaliśmy prawo i sprawiedliwość. Polska musi być bardziej sprawiedliwa. To jest część naszego programu - zaznaczył premier. Bez szans na pieniądze w razie choroby. Rządowy pomysł może obrócić się przeciw przedsiębiorcom Cel nowej regulacji jest szczytny - ułatwienie życia tysiącom młodych przedsiębi... zobacz więcej »

Premier Morawiecki nie podał, kiedy projekt niższego ZUS-u dla mikrofirm wejdzie w życie.

Przypomnijmy, że to nie pierwsza taka deklaracja w sprawie proporcjonalnych, czyli zależnych od przychodu firmy, składek na ZUS. W kwietniu ubiegłego roku Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt w tej sprawie. Zakładano wtedy wejście w życie nowych przepisów od 2018 roku. Pod koniec grudnia 2017 roku, minister Jadwiga Emilewicz w rozmowie z PAP deklarowała, że przepisy o obniżonej składce mogą wejść w życie na początku 2019 roku.

Obniżka CIT

Premier Morawiecki zapowiedział w sobotę także obniżenie CIT dla małych firm z 15 do 9 proc. - Obniżyliśmy podatek CIT na początku ubiegłego roku z 19 proc. na 15 proc. W roku 2017 podatek CIT (wpływy do kasy państwa - red.) wzrósł o 13 proc. - mówił Morawiecki.

Jak poinformował, obóz rządzący po raz drugi obniży podatki: dla wszystkich małych i średnich firm obniżamy podatek CIT z 15 do 9 proc.

300 zł na ucznia

- Chcemy, żeby każde dziecko w wieku szkolnym do ukończenia osiemnastego roku życia, które uczęszcza do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, otrzymywało 300 zł jako wyprawkę przed każdym rokiem szkolnym - zapowiedział ponadto premier Mateusz Morawiecki. Środki te - dodał - będą przysługiwały bez żadnych warunków, dla wszystkich rodziców.



- Rodzice wiedzą zresztą najlepiej, na co wydać pieniądze dla swoich dzieci; my ufamy Polakom, ufamy rodzicom, ufamy wszystkim - podkreślił premier.



Jak ocenił, projekt wyprawki szkolnej to "kolejny wielki, ważny element" programu społecznego Zjednoczonej Prawicy.

100 tys. lokali z Mieszkania plus

Podczas przemówienia Morawiecki zadeklarował m.in., że w 2019 roku ma być w budowie 100 tys. mieszkań z programu Mieszkanie Plus.

Wśród wielkich projektów infrastrukturalnych Morawiecki wymienił m.in. projekt Via Carpatia, centralny port komunikacyjny, projekt Via Baltica i program Mieszkanie Plus. Krytyka rządowego pomysłu na mieszkania. "Groźny i nieprzemyślany" "Ignorujący interesy narodowe w dłuższej perspektywie" - tak o rządowy... zobacz więcej »

23 mld zł na Dostępność plus

Szef rządu zapowiedział, że na program Dostępność plus zostanie w najbliższych latach zagwarantowanych 23 mld zł. Program ma ułatwić np. seniorom, osobom z niepełnosprawnościami czy kobietom z dziećmi poruszanie się w przestrzeni publicznej.



- Na program Dostępność plus w najbliższych kilku latach zagwarantujemy 23 mld zł. To jest mniej więcej tyle, ile wydajemy rocznie na 500 plus, po to, żeby poprawić warunki życia seniorom, osobom słabszym, osobom niepełnosprawnym - stwierdził.



- Naszym rodzicom, naszym babciom, dziadkom jesteśmy winni dozgonną wdzięczność, dla nich powinniśmy robić wszystko, żeby ich życie było łatwiejsze - podkreślił premier.

Emerytura dla kobiet z czwórką dzieci

Szef rządu zapowiedział również wprowadzenie dodatkowej minimalnej emerytury dla kobiet, które osiągnęły wiek emerytalny, nie mają nawet minimalnej emerytury, a urodziły co najmniej 4 dzieci.

- Przecież każdy się zgodzi, że nikt nie robi więcej dla przyszłości Polski, również dla przyszłości systemu emerytalnego niż te panie, które wychowują czwórkę lub więcej dzieci w rodzinach wielodzietnych - powiedział premier.

Morawiecki : zwiększyliśmy bezpieczeństwo

Szef rządu ocenił, że rządy PiS zwiększyły bezpieczeństwo w wymiarach społecznym, finansowym, międzynarodowym, wojskowym i prawnym. Wskazał na dywersyfikację dostaw paliw kopalnych i zakup systemu Patriot.



- Zrobiliśmy coś, co od 30 lat wydawało się niemożliwe. Dywersyfikujemy źródła dostaw ropy i gazu, to dzięki nam w pozytywną stronę przebiegają negocjacje w zakresie Gazociągu Północnego - mówił premier w sobotę w Warszawie.



- Jednocześnie dbamy o bezpieczeństwo obronne – dodał, przypominając podpisany pod koniec kwietnia kontrakt z rządem USA na zestawy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe Patriot, największą umowę zbrojeniową w historii Polski.



Dziękował ministrowi obrony Mariuszowi Błaszczakowi i jego poprzednikowi Antoniemu Macierewiczowi. - W takiej jedności jest siła, musimy być razem – dodał premier.



Podkreślał, że różne programy udało się sfinansować w tym samym czasie, przy obniżonym deficycie budżetowym. - To właśnie jest coś, czego oni nie mogą zrozumieć: jak to było możliwe, że jednocześnie podpisaliśmy największy w historii III RP kontrakt obronny i zrealizowaliśmy największy w historii III RP kontrakt społeczny – mówił Morawiecki.

Pieniądze na drogi

Tej jesieni utworzymy fundusz w wysokości co najmniej 5 mld zł, przeznaczony na budowę i naprawę dróg gminnych i powiatowych - poinformował ponadto szef rządu. Morawiecki podkreślił, że drogi lokalne są dla rządu "niezwykle ważną częścią programu już na jesienne wybory samorządowe".



- Utworzymy specjalny fundusz tej jesieni, fundusz co najmniej na 5 mld zł, który na najbliższe 18 miesięcy będzie wielkim zastrzykiem finansowym dla naprawy Do budżetu czy na Caritas? Zamieszanie w sprawie zwrotu nagród przez ministrów Nagrody wypłacone ministrom w 2017 roku powinny zostać zwrócone do budżetu państ... zobacz więcej » i budowy dróg gminnych i dróg powiatowych - zapowiedział szef rządu.

Uszczelnienie w podatkach

Morawiecki podkreślił, że rząd Zjednoczonej Prawicy znalazł pieniądze na programy socjalne m.in. z uszczelnienia systemu podatkowego. - Rzuciliśmy rękawicę wszystkim neoliberałom, którzy sądzili, że tylko w oparciu o ich notatki z lat 90. można prowadzić politykę gospodarczą. Nie, my mamy nasz model gospodarczy - podkreślił premier.

- W jednym tylko roku 2017 Krajowa Administracja Skarbowa odzyskała nie miliony, ale miliardy, 30 mld zł, to więcej niż 500 plus, więcej niż nasze różne programy społeczne - powiedział Morawiecki w sobotę.

Jak zaznaczył, Polska odniosła sukces, gdy KE "zgodziła się z nami" w sprawie opodatkowania galerii handlowych i wielkich biurowców oraz nieruchomości komercyjnych. Chodzi o uchwalone pod koniec ubiegłego roku prawo, które nakazuje właścicielom biurowców, galerii handlowych czy hipermarketów zapłatę tzw. minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych.

Wcześniej Komisja Europejska zablokowała podatek od sprzedaży detalicznej, czyli tzw. podatek od handlu, uznając, że narusza unijne zasady w sprawie pomocy państwa.