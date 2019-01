W 2018 roku poziom ściągniętego VAT-u wyniósł 175 miliardy złotych i przekroczył zakładany poziom - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że w ciągu trzech lat rządów PiS, "przestępcy podatkowi, mafie VAT-owskie zostały pokonane".

Premier został zapytany podczas wtorkowej konferencji prasowej o fragment poniedziałkowych zeznań przed komisją śledczą ds. VAT b. ministra finansów Jacka Rostowskiego, który podważał prezentowane przez komisję dane dotyczące luki VAT-owskiej.

"Potęga uczciwego państwa"

Szef rządu powiedział, że ws. VAT-u "dzisiaj już możemy bardzo mocno zakwestionować ten wniosek byłego ministra finansów na bardzo konkretnych liczbach". Dodał, że "walka z mafiami VAT-owskimi jest rzeczywiście już uwieńczona ogromnym sukcesem".



- W roku 2007, który stanowi pewnego rodzaju rok odniesienia, wartość referencyjną problemów związanych z VAT-em, poziom VAT do PKB, to było 8,1 proc., później to malało, aż chyba dołek to był 6,8 proc. za rządów Platformy, a więc gigantyczna różnica, rzeczywiście ogromna luka - powiedział Morawiecki.



Ale - jak podkreślił - wdrożone przez obecny rząd narzędzia informatyczne w Ministerstwie Finansów - jednolitego pliku kontrolnego czy podzielonej płatności oraz weryfikacja podejrzanych przepływów na rachunkach, doprowadziła do tego, że "poziom ściągniętego VAT-u, również po zwycięstwie z mafiami VAT-owskimi, w zeszłym roku wyniósł 175 mld zł i przekroczył zakładane 167 mld zł".



- I to jest niezwykle pozytywna wiadomość, to jest właśnie potęga uczciwego państwa. Te 175 mld zł, jak zestawimy z przypuszczalnym, łącznym poziomem PKB, ok. 2 bln 100 mld, to wyjdzie 8,3-8,4 proc. do PKB - powiedział Morawiecki. Dodał, że w ciągu trzech lat rządów PiS, "przestępcy podatkowi, mafie VAT-owskie zostały pokonane".

"Pokazaliśmy, gdzie te pieniądze były"

- My to pokażemy na dokładnych wykresach, te dane jeszcze spływają, ale mogę dzisiaj to określić, a więc w pełni sfalsyfikować, zakwestionować tezę przedstawioną przez byłego ministra finansów, który niestety nie mógł sobie poradzić z tym problemem, a my pokazaliśmy, gdzie te pieniądze były i te pieniądze dzisiaj służą społeczeństwu i polskiej gospodarce - powiedział premier.



W poniedziałek przed sejmową komisją śledczą Rostowski, pytany o szacunki luki podatkowej, a w szczególności luki VAT, stwierdził, że "nikt poważnie podchodzący do sprawy nie sugeruje, że cała luka to oszustwa, kradzieże i wyłudzenia". Wskazał, że najpierw należałoby oszacować samą lukę, a potem udział w niej oszustw.



Rostowski, przywołując m.in. dane MFW oraz zmiany wpływów do budżetu w latach 2010-2013 dowodził, że albo były one efektem bardzo skutecznego działania rządu albo dowodem na to, że największy wpływ na lukę mają zmiany we wzroście PKB.

Bezpieczeństwo energetyczne

Premier odniósł się też do projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.

Zdaniem premiera ta ustawa to kolejny filar naszego bezpieczeństwa energetycznego i umożliwienie nowych inwestycji w rurociągi.



- Bezpieczeństwo energetyczne jest dzisiaj niesamowicie ważne, jest ważne prawie tak samo jak bezpieczeństwo militarne, dlatego musimy bardzo mocno stawiać na nowe rozwiązania - mówił szef rządu.



Jak dodał, "stąd rozbudowa terminala LNG do poziomu 7,5 mld metrów sześc. zdolności przerobowych przyjmowania wolnego gazu, stąd też właśnie ta dzisiejsza decyzja bardzo ważna i bardzo pozytywna zapewniająca zwiększone bezpieczeństwo energetyczne."