Morawiecki deklaruje wzrost dochodów z VAT. Ekonomiści podzieleni

Deklarowany przez premiera Mateusza Morawieckiego dodatkowy wzrost dochodów z VAT o 5 miliardów złotych w drugim półroczu bieżącego roku jest prawdopodobny - twierdzą ekonomiści. Różnią się jednak w ocenie przyczyn tego wzrostu.

Premier wziął udział w piątek wieczorem w regionalnej konwencji wyborczej PiS w Białymstoku. Swoje wystąpienie zaczął od informacji, iż rosną wpływy podatkowe do budżetu państwa. - Przeanalizowaliśmy wpływy podatkowe we wrześniu i w sierpniu - w drugim półroczu tego roku będzie to - z samego tylko VAT-u - 5 miliardów złotych więcej - powiedział Morawiecki.



Ceny mogą spaść. Finał rozmów w sprawie obniżenia stawki VAT Ministrowie finansów krajów członkowskich porozumieli się we wtorek w Luksemburg... zobacz więcej » Mówił, że wzrost nie wynika jedynie z dobrej koniunktury gospodarczej. - To oznacza ponadplanowy przyrost ze względu na pewne narzędzia, na pewne instrumenty (uszczelniające system podatkowy - red.), które my wdrożyliśmy w lipcu, sierpniu i które zaczęły przynosić rezultaty. We wrześniu te rezultaty są niesamowicie widoczne - stwierdził szef rządu.

Różne opinie

Piotr Kuczyński, analityk firmy Xelion uważa, że wzrost ten wynika zapewne bardziej z wysokiego wzrostu PKB, w granicach 5 proc., a także z wysokiej konsumpcji, a nie z działania mechanizmów uszczelnienia. Natomiast Konrad Banecki z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego twierdzi, że jest możliwe, iż deklarowany przez premiera wzrost dochodów z VAT to cały czas efekt działania mechanizmów uszczelniających.