500 plus jest najważniejszym programem w naszej polityce społecznej, polityce gospodarczej; gospodarka jest po to, by społeczeństwo się jak najlepiej rozwijało - mówił w sobotę premier Mateusz Morawiecki podczas pikniku zorganizowanego z okazji inauguracji programu 500 plus na każde dziecko.

Premier mówił, że rząd stara się łączyć gospodarkę i społeczeństwo, gdyż - jak wskazał - to nie są dwa rozbieżne byty, dwa różne wymiary naszego życia.

"Nie chcemy Polski smutnej"

- Gospodarka jest po to, aby społeczeństwo się jak najlepiej rozwijało. Nie chcemy Polski wyludnionej, smutnej, biednej, niemogącej związać końca z końcem, od 1-go do 1-go - mówił premier podczas pikniku, który zorganizowano w miejscowości Mrocza w woj. kujawsko-pomorskim.

- Chcemy żeby polskie rodziny, niezależnie od tego, kto ma jakie poglądy, światopoglądy, żeby Polska po prostu rozwijała się ludnościowo i co do zasobności - dodał szef rządu.

Podkreślił, że pomoc rodzinom, m.in. w ramach programu 500 plus , to podstawowy cel. - To racja bytu i racja stanu państwa polskiego - dodał.



Premier zaznaczył, że wszystkie wprowadzane przez rząd programy mają służyć temu, by "polska młodzież, dzieci, były w takich warunkach wychowywane, kształcone, by start w życie był jak najlepszy".

- Staramy się przestawić zwrotnice gospodarcze, społeczne po to, żeby gospodarka działała dla dobra polskich rodzin, emerytów, młodych ludzi - podkreślił.

"Czekamy na pierwsze wnioski"

Piknik na stadionie miejskim w Mroczy szef rządu odwiedził wraz z Bożeną Borys-Szopą, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. - Rząd Zjednoczonej Prawicy od samego początku stawiał na dobro rodziny, bo Polska silna jest tylko wówczas, kiedy silne są rodziny ją budujące - powiedziała minister, zachęcając obecne na pikniku rodziny do jak najszybszego składania wniosków w programie 500 plus.



- Żebyście państwo już nawet w nocy z 30 (czerwca) na 1 (lipca) składali swoje wnioski o 500 plus. Proszę pamiętać, że również dla jedynaków. Oboje z panem premierem będziemy czekać na wasze pierwsze wnioski i będziemy je sprawnie realizować, żebyście państwo jak najszybciej te pieniądze otrzymali - zapewniła Borys-Szopa, dodając też, że w Mroczy rozpoczyna się "wielka akcja 500 z drugim plusem".



- Jednym z najlepszych akcentów tego rządu jest inwestycja w rodzinę, bo wy rodzice i dziadkowie wiecie najlepiej, jak pieniądze przekazane na wasze konto spożytkować - najlepiej dla swoich pociech - dodała.

500 plus w nowej odsłonie

Od poniedziałku 1 lipca rodzice mogą składać przez internet wnioski w programie 500 plus na nowych zasadach. Świadczenie niezależnie od dochodów przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, czyli także na pierwsze dziecko. Liczba osób korzystających ze świadczenia wzrośnie prawie dwukrotnie - do około 6,8 mln.