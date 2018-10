Odtwórz: Prezes LOT dyscyplinarnie zwolnił 67 osób. "Organicznie niezdolny do negocjacji"

Ludzie żądają głowy prezesa, sam do tego doprowadził – powiedziała w programie "Fakty po Faktach" Monika Żelazik, zwolniona z LOT przewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego.

Czwartek jest ósmym dniem strajku związków zawodowych w PLL LOT. Jego uczestnicy powstrzymują się od pracy, są to stewardesy i piloci.

"Umowy śmieciowe"

Punktem spornym między związkami zawodowymi działającymi w LOT a władzami spółki był wypowiedziany w 2013 roku regulamin wynagradzania z 2010 roku. Stare zasady dotyczące wynagrodzeń zostały zastąpione nowymi, ramowymi - zdaniem związków - mniej korzystnymi dla pracowników.

Obecnie płace zależą między innymi od wylatanych godzin. Związki zawodowe krytykują też władze spółki, że nowi pracownicy, na przykład stewardesy nie są zatrudniani na umowy o pracę, tylko na umowy cywilnoprawne lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

- Chcę wyraźnie powiedzieć: w LOT nie ma umów śmieciówek. Nasi współpracownicy pracują na umowach B2B (firma-firma - red.) - mówił w środę w rozmowie z Polską Agencją Prasową prezes LOT Rafał Milczarski.

- Pracownicy, którzy otwierają spółkę i sami się zatrudniają, po pierwsze nie powinni pracować na pokładzie samolotu, po drugie nie negocjują tych kontraktów, przychodzą na gotowe warunki – podkreślała jednak przewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Monika Żelazik.

Kapitan Roman Landowski, który przyłączył się do protestu, wyjaśnił, że prawo europejskie obliguje do "zatrudniania" personelu lotniczego, co oznacza umowy o pracę. – Jeśli ktoś świadczy usługi jest usługodawcą, ale nie pracownikiem – zaznaczył pilot.

- Bardzo możliwe, że słupki rosną. Natomiast tutaj ta polityka społeczna jest prowadzona na niskim poziomie – dodała Żelazik, nawiązując do niższych kosztów po stronie pracodawcy w przypadku umowy B2B w porównaniu do etatu.

Bezpieczeństwo lotów

W wyniku trwającego od czwartku strajku, LOT ma jednak problem z kompletowaniem spełniających wymagania formalne załóg. W czwartek odwołano 12 rejsów, w sumie od początku strajku było ich około sześćdziesięciu.

W wyniku trwającego od czwartku strajku, LOT ma jednak problem z kompletowaniem spełniających wymagania formalne załóg. W czwartek odwołano 12 rejsów, w sumie od początku strajku było ich około sześćdziesięciu.

Ponadto, według informacji portalu tvn24.pl ze źródeł w spółce, w ostatni piątek były przez to zagrożone co najmniej dwa loty dreamlinerów - do Toronto i Tokio. Jedna z kobiet dowiedziała się, że ma pełnić funkcję superwizorki, choć nie miała uprawnień. Zemdlała przy samolocie i zabrało ją pogotowie. Rodzi to pytania o bezpieczeństwo lotów.

- Pozycja pierwszej stewardesy w dreamlinerze polega na wielu czynnościach przede wszystkim na dbaniu o bezpieczeństwo, sprawdzaniu drzwi, sprzętu awaryjnego. Jest to bardzo odpowiedzialna funkcja, ktoś kto nigdy na tej pozycji nie był, będzie poddany ogromnej presji – tłumaczyła Żelazik.

- Do tej sytuacji de facto zmusił ją pracodawca - dodała.

"Ludzie żądają głowy prezesa"

Monika Żelazik przyznała, że trudne może być zakończenie strajku w LOT po negocjacjach z obecnym władzami spółki, ponieważ "ludzie stracili do prezesa (Rafała Milczarskiego - red.) zaufanie".

– Ludzie żądają głowy prezesa, sam jednak do tego doprowadził. Ten konflikt został wyeskalowany, a w ostatnich dniach znacznie przybrał na sile - powiedziała Żelazik.

Kapitan Roman Landowski dodał, że w całej sytuacji najbardziej boli go "brak rozmowy i pogarda".

– Powinniśmy rozmawiać, a nie prowadzić monolog – zaznaczył kapitan. Jak dodał, "zwolnieni pracownicy dostali już oferty pracy z zewnątrz".

Strajk

Strajk zorganizował Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy, który został wybrany spośród zarządów dwóch reprezentatywnych związków zawodowych: Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego (ZZPPiL) na czele z Moniką Żelazik oraz Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT, którego przewodniczącym jest Adam Rzeszot.

Związkowcy domagają się przede wszystkim przywrócenia do pracy przewodniczącej ZZPPiL Moniki Żelazik, która została dyscyplinarnie zwolniona, a także przywrócenia do pracy 67 osób dyscyplinarnie zwolnionych oraz dymisji prezesa PLL LOT.