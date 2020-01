Morawiecki o dopłatach do prosumenckich instalacji fotowoltaicznych

Ruszył drugi nabór w ramach programu Mój Prąd. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać do 18 grudnia 2020 roku - poinformowało Ministerstwo Klimatu w komunikacie prasowym.

"Fotowoltaika prosumencka przeżywa prawdziwy boom za sprawą programu Mój Prąd, w którym do wykorzystania mamy jeszcze prawie 90 proc. z miliardowego budżetu. Te pieniądze pozwolą na dofinansowanie nawet 200 tys. instalacji, które mogą wygenerować ok. 1 TWh zielonej energii" – ocenił, cytowany w komunikacie minister klimatu Michał Kurtyka.

Jak podał resort, drugi nabór wniosków o dofinansowanie osobom fizycznym mikroinstalacji fotowoltaicznych potrwa do 18 grudnia 2020 r. Zasady programu nie zmieniają się. Można starać się o dotacje w wysokości nawet 50 proc. kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż PV (fotowoltaniki - przyp. red.) od 2 do 10 kW, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Planowane dofinansowanie w ramach drugiego naboru powinno wynieść 600 mln zł, a planowana zainstalowana moc PV 700 MW.

W ramach pierwszego naboru wnioski przyjmowano od 30 sierpnia do 20 grudnia 2019 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dofinansował ponad 27 tys. instalacji fotowoltanicznych.

Na ten cel wydatkowano prawie 132 mln zł, a zainstalowana moc PV to 152 MW. Uzyskana redukcja CO2 wynosi ok. 122 tys. ton/rok.

Piotr Woźny, prezes NFOŚiGW, poinformował, że 49 firm z branży fotowoltaicznej - instalatorów PV - podpisało z NFOŚiGW porozumienie o współpracy i za ich pośrednictwem można składać wniosek o dotację. Lista tych firm się wydłuża.

Mój Prąd

Mój Prąd to program finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Warunkiem skorzystania z programu jest umowa kompleksowa regulująca kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej z wytworzonej mikroinstalacji.

NFOŚiGW umożliwił wspieranie wszystkich instalacji zakończonych po 23 lipca 2019 r.

Program ma się przyczynić do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej, poprawy jakości powietrza, przede wszystkim na obszarach słabo zurbanizowanych oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych na dzień 1 stycznia 2020 roku moc zainstalowana źródeł fotowoltaicznych w krajowym systemie elektroenergetycznym wyniosła 1299 MW. Oznacza to wzrost o 175,7 proc. rok do roku i o 9,6 proc. w porównaniu do początku grudnia.