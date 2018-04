Nagrody mają oddać, ale zupełnie stratni nie będą. Wszystko za sprawą szczególnych przepisów podatkowych umożliwiających odliczenie od podstawy opodatkowania darowizny na "kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą", czyli np. Caritas. Rozliczając się z fiskusem członkowie rządu mogą zyskać nawet kilkanaście tysięcy złotych.

- Ministrowie konstytucyjni i sekretarze stanu, którzy są politykami zdecydowali się na przekazanie swoich nagród, tutaj terminem będzie połowa maja, na cele społeczne do Caritasu - poinformował w czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Caritas to katolicka organizacja charytatywna działająca zarówno w Polsce, jak i na świecie. Nadzór nad polskim oddziałem pełni Konferencja Episkopatu Polski.

Ile można odliczyć?

Prezes PiS zapowiada: będzie skromniej - Ministrowie konstytucyjni, sekretarze stanu, którzy są politykami, zdecydowali... zobacz więcej » Zgodnie z polskim prawem darczyńca będący osobą fizyczną może od dochodu stanowiącego podstawę obliczenia podatku odliczyć wartość darowizny, nie przekraczającą 6 proc. dochodu w roku podatkowym. Chodzi o darowizny przekazane na działalność pożytku publicznego.

Równolegle funkcjonuje jednak szczególny przepis dotyczący kościelnej działalności charytatywno–opiekuńczej, która jest podstawową działalnością statutową Caritasu. Takie darowizny nie są limitowane kwotowo ani procentowo, co oznacza, że można je odliczać od dochodu w pełnej wysokości.

W tym przypadku podstawą prawną jest m.in. art. 55 ust. 7 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z nim darowizny wpłacane na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym.

Warunki są jednak następujące: podatnik musi dysponować wystawionym przez organizację (na przykład właśnie Caritas) pokwitowaniem odbioru pieniędzy oraz – w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdaniem o przeznaczeniu jej konkretnie na działalność charytatywno-opiekuńczą.

W 2005 roku Izba Finansowa Naczelnego Sądu Administracyjnego potwierdziła w uchwale, że przy odliczaniu darowizn przekazanych na kościelną działalność charytatywno–opiekuńczą nie należy stosować ograniczenia w postaci limitu określonego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nagrody dla ministrów

Nagrody od premier Szydło także w 2016 roku. Podano ich wysokość Od 8 000 do 33 000 złotych brutto - nagrody takiej wysokości dostali w 2016 roku... zobacz więcej » W ubiegłym roku ministrowie w rządzie Beaty Szydło otrzymali od 65 tysięcy do 82 tysięcy złotych brutto. Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów na interpelację posła Platformy Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy.



Najwięcej otrzymał Mariusz Błaszczak - 82 100 zł. To średnio 6842 zł brutto miesięcznie.



Tuż za byłym ministrem spraw wewnętrznych i administracji, a od stycznia szefem resortu obrony narodowej, znaleźli się Mateusz Morawiecki (minister finansów i rozwoju) i Anna Zalewska (minister edukacji narodowej) - po 75 100 zł. Ponadto ministrowie Piotr Gliński (kultury), Witold Bańka (sportu), Anna Streżyńska (cyfryzacji), Witold Waszczykowski (spraw zagranicznych) otrzymali nagrody w wysokości 72 100 zł każdy. Na konto szefowej rządu Beaty Szydło z tego tytułu wpłynęło zaś 65 100 zł.

Ministrowie nagrody otrzymali także ministrowie w KPRM, w większość około 50 tys. zł brutto.

Ile zyskają ministrowie?

O wyliczenia, ile na podatkach mogą zyskać oddający nagrody ministrowie, poprosiliśmy Marka Kolibskiego, radcę prawnego z kancelarii KNDP. Przyjęliśmy założenie, że zarobki ministra to 15 tys. zł brutto.

Z wyliczeń Kolibskiego wynika, że w przypadku, gdy minister przekaże na Caritas 80 tys. zł i taką kwotę odliczy od dochodu, zyska przy okazji przyszłorocznego rozliczenia podatkowego 17 tys. złotych. Darowizna w wysokości 50 tys. zł to podatkowy zysk w wysokości 11,7 tys. zł.

Jak zauważa Kolibski, odliczenie od dochodu dużych kwot może spowodować także obniżenie stawki podatku. - Podatnik, który osiąga roczne dochody np. 150 tysięcy złotych i odliczy od dochodu np. 80 tysięcy darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, spada z II do I progu skali podatkowej, czyli przechodzi ze stawki 32 proc. na 18 proc. - wyjaśnia w rozmowie z tvn24bis.pl Marek Kolibski.

Jeśli ministrowie do maja przekażą swoje nagrody na Caritas, zysk w postaci zwrotu podatku trafi do nich przy okazji przyszłorocznych rozliczeń z fiskusem. Wcześniej jednak musieli oni zapłacić podatek od wypłacanych co miesiąc premii.