Niemal 30 milionów złotych wydało w zeszłym roku na nagrody Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Otrzymało je 3512 z 4707 pracowników - poinformował w środę resort dyplomacji, odnosząc się do doniesień medialnych o blisko milionie złotych nagród przyznanych 49 polskim ambasadorom.

Jak zaznaczono w opublikowanym w środę oświadczeniu, utworzenie funduszu nagród - w wysokości 3 proc. wartości środków przeznaczonych na wynagrodzenia w danym roku budżetowym - wynika z obowiązku ustawowego, a zasady ich przyznawania dyplomatom przebywającym na placówkach zagranicznych reguluje zarządzenie dyrektora generalnego służby zagranicznej wydanego w 2009 r.

Wysokie nagrody

Według informacji podanych we wtorek przez portal Gazeta.pl, MSZ miał w ubiegłym roku wydać na nagrody dla ambasadorów "niemal milion złotych". Artykułowi towarzyszyła grafika z listą 49 szefów polskich placówek za granicą, którzy mieli otrzymać nagrody w wysokości od niecałych 2,5 do ponad 50 tys. zł.



O szczegółowy wykaz nagród dla ambasadorów poprosiliśmy biuro prasowe resortu, ale do chwili publikacji artykułu nie uzyskaliśmy odpowiedzi.



Komentując te doniesienia MSZ w oświadczeniu poinformowało, że w ubiegłym roku w sumie w resorcie wydatkowano "na nagrody dla 3.512 pracowników (na 4707 zatrudnionych) kwotę 29.440.273,03 złotych brutto". Średnio to ok 8.4 tys. złotych.



W oświadczeniu wskazano ponadto, że zasady przyznawania nagród dla dyplomatów przebywających na placówkach "reguluje zarządzenie nr 2 dyrektora generalnego służby zagranicznej z dnia 23 kwietnia 2009 r. "w sprawie przyznawania nagród dla członków służby zagranicznej oraz osób nie wchodzących w skład służby zagranicznej zatrudnionych w placówkach zagranicznych".

Trzy rodzaje

Zgodnie z zarządzeniem - jak podaje MSZ - przyznaje się w resorcie trzy rodzaje nagród: kwartalne, roczne i specjalne. "Nagrodę kwartalną może przyznać kierownikowi placówki zagranicznej właściwy wiceminister, po zasięgnięciu opinii dyrektora komórki organizacyjnej MSZ nadzorującej działalność podstawową placówki zagranicznej. Decyzje o przyznaniu nagród rocznych podejmuje dyrektor generalny służby zagranicznej w uzgodnieniu z ministrem spraw zagranicznych. Nagrody specjalne mogą być przyznawane przez ministra spraw zagranicznych" - wyjaśniło ministerstwo.



Zaznaczono, że nagrody kwartalne "nie są stałym dodatkiem do wynagrodzenia". Przyznawane są - jak zapewnił MSZ - "za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, wynikające zwłaszcza z wykonywania pracy uznanej przez pracodawcę za wymagającą szczególnego zaangażowania" oraz jako forma "uznania dla działań pracownika, mających istotne znaczenie dla funkcjonowania służby zagranicznej lub realizacji polityki zagranicznej, a wynikających w szczególności z wykonywania dodatkowych obowiązków lub uczestnictwa w realizacji prac nie wynikających z zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku".



"Warto jednocześnie przypomnieć, że zgodnie z art. 32 ustawy o służbie zagranicznej, jeżeli wymagają tego potrzeby służby zagranicznej, członek służby zagranicznej wykonuje pracę poza normalnymi godzinami pracy, a w wyjątkowych przypadkach także w niedzielę i święta, bez prawa do oddzielnego wynagrodzenia i prawa do czasu wolnego w zamian za czas przepracowany" - czytamy w oświadczeniu resortu dyplomacji.

Schetyna: patologia całego rządu

Informacja o przyznaniu przez MSZ w 2017 r. prawie miliona zł nagród dla ambasadorów "pokazuje patologię całego rządu Prawa i Sprawiedliwości" - ocenił w środę lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.



- Aż mi się nie chce wierzyć (...). Byłem ministrem spraw zagranicznych i wiem do czego służyły fundusze, którymi wspieraliśmy ludzi, którzy prowadzili najważniejsze projekty za granicą. Proszę mi wierzyć, to nie byli ambasadorowie, tylko konsulowie, ludzie zaangażowani w najważniejsze projekty. Takich ludzi się wspiera, można ich nagradzać – zaznaczył Schetyna.



Jak zauważył, kwestia nagród nie dotyczy wyłącznie ambasadorów, ale również ministra, wiceministrów oraz członków gabinetów, którzy "po kilkadziesiąt tysięcy złotych dodatkowo zarabiali do pensji".



- Jeżeli słyszę teraz o następnych ministerstwach, o następnych segmentach nagród i słyszymy o strukturach Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, następne setki tysięcy złotych, to są miliony złotych, to nie są pieniądze dla urzędników, którzy prowadzą trudne projekty, ale to są pieniądze przeznaczone dla kolegów – oświadczył lider PO.

Nagrody dla ministrów

W grudniu ub.r. w odpowiedzi na interpelację PO ws. nagród przyznanych członkom Rady Ministrów wiceszef kancelarii premiera Paweł Szrot przedstawił tabelę z łącznymi kwotami nagród brutto dla poszczególnych ministrów w 2017 r. Według tabeli nagrody otrzymało 21 konstytucyjnych ministrów - od 65 tys. zł do ponad 80 tys. zł rocznie; 12 ministrów w KPRM od blisko 37 tys. do prawie 60 tys. zł rocznie oraz ówczesna premier Beata Szydło (65 100 zł).



Informacja o przyznanych nagrodach wywołała oburzenie opozycji, która wielokrotnie apelowała do rządzących o ich zwrot. Politycy PO w kilku miastach zorganizowali też "konwój wstydu" - kolumnę aut, które ciągnęły na przyczepach plakaty z wizerunkami polityków PiS i kwotami przyznanych im nagród.



Na początku marca premier Morawiecki zapowiedział likwidację wszelkich nagród, premii dla ministrów i wiceministrów. Z kolei na początku kwietnia prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że nagrody - które premier Beata Szydło przyznała ministrom konstytucyjnym oraz sekretarzom stanu, którzy są politykami - do połowy maja przekazane zostaną do Caritas na cele społeczne.