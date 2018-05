Odtwórz: Zuber o minusach programu 500 plus

Odtwórz: Marczuk: program 500 plus jest spóźniony o 10 czy 15 lat

1,44 miliarda złotych rocznie i ponad 16 miliardów złotych w dziesięć lat. Tyle ma kosztować program "Dobry start", czyli 300 złotych na dziecko z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną. Tak wynika z opublikowanej we wtorek oceny skutków regulacji projektu autorstwa ministerstwa rodziny i pracy. Pieniądze mają trafić do kieszeni rodziców do końca września.

"Projektowane dokumenty mają na celu ustanowienie zapowiedzianego przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego nowego świadczenia dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym, które ma stanowić wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to wynosić będzie 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym" - napisano.

Cel programu

Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu do projektu, "głównym celem programu jest wyrównanie szans wśród uczniów, dlatego wsparciem z programu zostaną objęte rodziny z dziećmi na utrzymaniu w wieku szkolnym bez względu na dochód".

Nowy system ZUS, obniżka podatku i "Rolnik plus". Premier o gospodarczych planach rządu Nowy system płacenia na ZUS, obniżka podatku CIT, 300 złotych wyprawki dla uczni... zobacz więcej » Wypłata 300 złotych będzie realizowana w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego. Jak wskazano, program ma wystartować już w tym roku i objąć uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018-2019.

Z projektu rozporządzenia wynika, że - podobnie jak w przypadku 500 plus - wnioski o wypłatę 300 złotych będzie można składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia - drogą tradycyjną, czyli w urzędzie lub drogą pocztową.

W przypadku prawidłowo wypełnionego wniosku w okresie lipiec-sierpień wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do końca września. To oznacza, że rodzice dostaną dodatkowe pieniądze jeszcze przed wyborami samorządowymi, które odbędą się pod koniec października lub na początku listopada 2018 roku.

Za przyznawanie i wypłatę świadczeń mają odpowiadać gminy. W przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej będzie to powiat.

Dla kogo?

Świadczenie przysługiwać będzie na dzieci uczące się do ukończenia przez nie 18. roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24. roku życia.

Na dzieci, które nie są niepełnosprawne i już ukończyły 18. rok życia, świadczenie "Dobry start" będzie przysługiwać, jeśli będą kontynuować naukę w szkole, którą rozpoczęły przed 18. rokiem życia, ale nie dłużej niż do ukończenia przez nie 20. roku życia.

ZOBACZ PROJEKT ROZPORZĄDZENIA