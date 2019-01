Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami, w których autor informuje o wątpliwościach dotyczących złożonej deklaracji podatkowej oraz wzywa do ustosunkowania się co do zaistniałej sytuacji. "Apelujemy o ostrożność" - pisze MF.

"Nie należy otwierać wiadomości ani załącznika, klikać w linki zawarte w treści oraz odpowiadać na e-mail nadawcy" - przestrzega ministerstwo. Jak informuje, załączniki i linki mogą zawierać szkodliwe oprogramowanie.

"Po analizie dokumentów wystawionych przez państwa firmę winika, iż w 2017 roku wystąpił błąd w deklaracji (pisownia oryginalna - przyp. red)" - czytamy w przykładowym e-mailu udostępnionym przez Ministerstwo Finansów.

Podający się za ministerstwo oszuści podają link, w którym ma rzekomo znajdować się "dokumentacja dotycząca wyżej wymienionego roku podatkowego".

Przestępcy wymagają też ustosunkowania się do sprawy "drogaą meilową w terminie 7 dni od otrzymania niniejzszego pisma". (pisownia oryginalna - przyp. red)

Źródło: Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów: Przykład fałszywego e-maila

Ostrzeżenie przed SMS-ami

To nie pierwsza próba oszustw, przed którą ostrzega resort finansów. We wrześniu informowano o fałszywych e-mailach, w których autor sugerował niezgodność pomiędzy rozliczeniem rocznym w podatku dochodowym, a plikiem JPK.

"Jako nadawca maila widnieje fikcyjny »Główny Urząd Kontroli Skarbowej«, autor podpisuje się jako »Koordynator JPK«" - pisało MF.

O próbach oszustw pisaliśmy także w sierpniu. MF apelowało wówczas, by "nie otwierać wiadomości ani załącznika oraz odpowiadać na e-mail nadawcy".