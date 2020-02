Odtwórz: Emilewicz: firmy, które chcą korzystać z małego ZUS-u plus muszą się zgłosić do 2 marca

Ministerstwo Finansów ostrzega przed SMS-ami z fałszywą informacją o długu skarbowym. Jak podkreślono w komunikacie, resort i Krajowa Administracja Skarbowa nie są nadawcami wiadomości.

Chodzi o wiadomości z informacją o długu skarbowym, egzekucji i zajęciu konta bankowego.

Ministerstwo podało w komunikacie, "wiadomości tego typu są fałszywe i zawierają link, który może być niebezpieczny".

Resort podkreślił, że "otwieranie linków oraz wysyłanie odpowiedzi do nadawcy może spowodować przekazanie danych nieuprawnionym osobom". "Wiadomości takie należy traktować jako niebezpieczne i je usuwać" - dodano.



Ostrzeżenie przed fałszywymi wezwaniami do zapłaty. "Można paść ofiarą kradzieży" Spółka Tauron Polska Energia ostrzegła w środę klientów przed fałszywymi wezwani... zobacz więcej » Do komunikatu dołączono także przykładowy fałszywy SMS. "Dług skarbowy nr 2891/18 zostanie wkrótce przekazany do egzekucji. Kwota do spłaty 6,85 zł., aby uniknąć zajęcia konta (link do strony www)" - czytamy w treści wiadomości (pisownia oryginalna).

Oszuści

To nie pierwsze ostrzeżenie opublikowane w ostatnich dniach.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych we wtorkowym komunikacie alarmował o oszustach podszywających się pod tę instytucję. Jak podkreślono, ZUS "drogą mailową nie kieruje do swoich klientów informacji o rozliczeniach składkowych".