Wielu Polaków musi w tym roku wymienić dowód. Ministerstwo Cyfryzacji zachęca, by odpowiedni wniosek złożyć online.

"Powodów wymiany dowodu jest wiele – zmiana nazwiska, zbliżający się termin dziesiątej rocznicy wydania tego dokumentu, jego niespodziewana utrata.." - czytamy w komunikacie resortu. Nowe dowody osobiste. Sto tysięcy blankietów na początek Sto tysięcy blankietów dowodów osobistych, które posłużą do druku nowych e-dowod... zobacz więcej »

Ministerstwo Cyfryzacji zachęca, by składać wnioski o nowy dokument za pomocą Profilu Zaufanego.

Wniosek online

- To jedna z najważniejszych e-usług, jakie uruchomiliśmy i jednocześnie jedna z najbardziej popularnych. Do dzisiaj skorzystało z niej dokładnie 166.351 osób - mówi, cytowany w komunikacie resortu, minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Tylko w tym roku 1 489 700 osobom kończy się ważność dowodu osobistego. Tysiące nastolatków skończą 18 lat. Zachęcam do wnioskowania o nowy dokument online – dodał szef Ministerstwa Cyfryzacji.

Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że aby zawnioskować przez internet o dowód osobisty należy wcześniej założyć Profil Zaufany.

Os\oby, które mają już Profil Zaufany, mogą wejść na stronę www.gov.pl. Tam należy wybrać sekcję "Obywatel", po czym kliknąć w okienko "Dokumenty i dane osobowe" i dalej "Uzyskaj dowód osobisty". Ostatnie kliknięcie – to wybór opcji "Przez internet" – instruuje resort.

Wszystkie osoby, które nie mają ważnego dowodu osobistego, mogą mieć kłopoty. Nie będą one mogły na przykład załatwić żadnej sprawy w urzędzie, banku czy podróżować po krajach Unii Europejskiej.

Co więcej, posiadanie ważnego dowodu osobistego to obowiązek każdego pełnoletniego obywatela Polski. Za niespełnienie tego obowiązku grozi grzywna wysokości nawet do 5 tysięcy złotych.

Nowe e-dowody

Od 4 marca 2019 roku będą wydawane nowe e-dowody. W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało o zakończeniu się testów personalizacji blankietów e-dowodu.

MSWiA zapewnia, że nie będzie trzeba wymieniać dotychczas posiadanych dokumentów - zachowają ważność do upływu określonych w nich terminów. Wymiana dowodów na te z warstwą elektroniczna potrwa do 2029 roku.



E-dowody mają usprawnić komunikację obywateli z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi, pozwalając m.in. na korzystanie z usług online.