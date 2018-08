Odtwórz: Nazwa "Pride of Poland" wraca do łask u organizatorów aukcji

Realizując plan dla wsi, będę się bardzo starał, aby wykorzystać konie jako wielką szansę dla rozwoju gospodarczego polskiej wsi - powiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Zapowiedział również powołanie nowej rady do spraw koni.

- Nie jest chyba dla nikogo niezrozumiałe, że państwo nie może wycofać się ze wsparcia hodowli koni. To państwo, swoim zasobem, swoją polityką, ma zadanie, by utrzymać zasób genetyczny. Nie wyobrażam sobie, żeby państwo mogło się z tej roli wycofać - mówił minister.



Zauważył, że rozwija się również przedsiębiorczość związana z końmi, które wykorzystywane są np. do sportu czy hipoterapii, co z kolei generuje nowe miejsca pracy.



- Bardzo będę się starał, by realizując plan dla wsi - plan premiera Mateusza Morawieckiego, rządu Prawa i Sprawiedliwości - również ten kierunek, kierunek wykorzystania koni jako wielkiej szansy dla rozwoju gospodarczego polskiej wsi wykorzystać - zadeklarował minister.



Ardanowski zwrócił uwagę, że konie to również możliwość promocji Polski. - Chciałbym, żeby również promocja w czasie wydarzeń w Polsce, ale również różnego rodzaju wydarzeń za granicą, była silnym wyznacznikiem hodowli koni w Polsce - podkreślił.

Nowa rada

Minister zapowiedział również powołanie nowej rady ds. koni. - Poprosiłem kilka osób z tego środowiska, by wsparły mnie swoją wiedzą. Choć zdaję sobie sprawę, że niektóre z tych osób miały pewne wątpliwości co do czystości moich intencji, to wszyscy wyrazili zgodę - powiedział Ardanowski.

Dodał, że obecna rada ds. koni zostanie rozwiązana, a program rozwoju hodowli koni w Polsce - zmieniony. Rada została powołana 30 kwietnia 2016, w jej skład wchodzi ok. 40 osób. Kierował nią były wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski, a autorem programu był znawca koni profesor Marian Kaproń, związany z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

Nowa rada ma być stosunkowo nieliczna. W jej skład ma wejść przewodniczący Związku Polskich Hodowców Koni Paweł Mazurek, przedstawiciel państwowego Stada Ogierów dyrektor stadniny w Gnieźnie Andrzej Matławski, prezes stadniny koni zimnokrwistych w Nowych Jankowicach Andrzej Mandecki, szef dżokej klubu Tomasz Chalimoniuk.



- Poprosiłem również pana Jerzego Białoboka i panią Annę Stojanowską. I jestem bardzo zadowolony, że z tych osób nikt mi nie odmówił - powiedział Ardanowski.



Dodał, że w skład rady mogą wejść jeszcze osoby z prywatnych hodowli.



Jerzy Białobok to były prezes stadniny koni arabskich w Michałowie, a Anna Stojanowska przez wiele lat nadzorowała hodowlę koni arabskich z ramienia Agencji Nieruchomości Rolnych. Oboje zostali zwolnieni w lutym 2016 r. przez byłego ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela.

Wówczas minister Jurgiel jako powód ich dymisji podał "utratę zaufania" oraz brak odpowiedniego nadzoru hodowlano-weterynaryjnego nad końmi. Jurgiel wytykał byłym prezesom szereg nieprawidłowości w handlu "arabami". Decyzja ta wzbudziła zdumienie wśród hodowców i zmniejszyła zainteresowanie kupców aukcją Pride of Poland.



Szef resortu rolnictwa zapytany, dlaczego zdecydował się zaprosić Białoboka i Stojanowską do udziału w radzie, wyjaśnił, że osoby te "kilkadziesiąt lat pracowały w instytucjach państwowych (...) ludzie, których pytałem z branży (...) stwierdzili, że zarówno pani Stojanowska jak i pan Białobok mają wielką wiedzę".



Minister zaznaczył, że nie ocenia decyzji (o ich zwolnieniu) swojego poprzednika, bo niewiele o nich i nie będzie ich komentował. Pytany zaś o także wówczas zwolnionego prezesa stadniny w Janowie Podlaskim Marka Trelę, powiedział, że go nie zna i "nie planuję go w żaden sposób wyróżniać, ani coś mu proponować".

Będzie sukces?

W niedzielę o godz. 18.00 w Janowie Podlaskim odbędzie się aukcja Pride of Poland. Organizatorzy nie podają szczegółów dotyczących przebiegu licytacji. Wiadomo jedynie, że będzie w niej uczestniczyć 12 koni.

Na antenie TVN24 Stojanowska skrytykowała organizację imprezy. - Nie widać klientów, a oferta jest naprawdę znakomita. Jest to grupa kilkunastu bardzo dobrych klaczy. W każdych innych warunkach powiedziałabym, że to powinien być sukces. I to dużej klasy sukces. Natomiast tak położona promocja i kompletny brak informacji dotyczących tej oferty… te wszystkie czynniki powodują, że mam spore wątpliwości, czy rzeczywiście te konie osiągną ceny adekwatne do ich wartości - podkreśliła.

Ardanowski zapytany, czy spodziewa się sukcesu aukcji koni powiedział, że ważniejszy jest dla Polski zasób genetyczny niż sama sprzedaż koni. Jego zdaniem sukcesem nie jest sprzedaż koni za wszelką cenę.



Zauważył też, że hodowla koni w ostatnich latach bardzo się zmieniła, jest dużo wybitnych koni pozyskanych z zarodków. - W związku z tym, rola państwa musi być przedefiniowana, jako strażnika zasobu genetycznego, żeby nie dopuścić do nadmiernego rozproszenia tego zasobu na świecie - zaznaczył Ardanowski.



- Pride of Poland jest ważnym elementem promocji, ale oczekuję, żeby wartość tych sprzedanych koni była odpowiednio wysoka. Jeśli nie będzie kupców, to nie ma za bezcen wyprzedawania koni. Byłoby to działanie na szkodę Polski - dodał.

O aukcji

Pierwsza aukcja koni arabskich w Janowie Podlaskim została zorganizowana w 1970 roku. Nazwa Pride of Poland została jej nadana w roku 2001.

W lutym 2016 roku odwołano wieloletniego prezesa stadniny w Janowie Podlaskim Marka Trelę. Jako powód zwolnienia podano "utratę zaufania" i niegospodarność. W tym samym czasie stanowisko stracił Jerzy Białobok, dyrektor stadniny koni arabskich w Michałowie. Spotkało się to z oburzeniem środowiska hodowców koni w kraju i za granicą.

Marek Trela skierował sprawę do sądu, który orzekł, że jego zwolnienie było zgodne z prawem.

Również w sądzie zakończyło się odwołanie dyrektora stadniny koni arabskich w Michałowie. W tym przypadku pozew dotyczył ustalenia, jaka umowa o pracę wiązała byłego prezesa ze spółką, a w związku z tym - trybu, w jakim można było ją rozwiązać. Podobnie jak w przypadku Treli powództwo zostało oddalone.

Mniejsze zyski

Aukcja Pride of Poland przez lata przynosiła stadninom milionowe zyski. W 2015 roku 10-letnia, siwa klacz Pepita wyhodowana w Janowie została sprzedana za 1,4 mln euro. W sumie sprzedano wtedy 24 konie za niemal 4 miliony euro. W 2017 roku licytacja - po zmianach - nie cieszyła się już taką popularnością gości. Sprzedano wtedy zaledwie sześć z 25 oferowanych koni za w sumie 410 tys. euro.