Odtwórz: Morawiecki: To my wprowadziliśmy temat walki z rajami podatkowymi

- Uprawnienia i to wszystko, co się pojawia w projekcie nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, są pewną konsekwencją odpowiedzialności, którą już dzisiaj ponoszę - powiedziała minister finansów Teresa Czerwińska odnosząc się do zapisów z noweli zwiększających jej uprawnienia.

Chodzi o przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o KAS. Na początku sierpnia br. projekt trafił do konsultacji. Autorzy argumentują, że "zwalczanie szarej strefy i wyłudzeń podatkowych wymaga wprowadzenia rozwiązań, które mają na celu usprawnienie wykonywania zadań przez Krajową Administrację Skarbową".

- Jeśli chodzi o te uprawnienia, które w tej chwili w nowelizacji ustawy o KAS się pojawiają, one wiążę się również z odpowiedzialnością i kompetencjami. Dzisiaj w strukturze całego resortu finansów, KAS jest częścią resortu finansów. A szef KAS jest moim zastępcą. (...) Te uprawnienia, to co wszystko się pojawia w nowelizacji, są pewną konsekwencją odpowiedzialności, którą już dzisiaj ponoszę - powiedziała Czerwińska w Jedynce.

Nowe uprawnienia

"Dziennik Gazeta Prawna" napisał w czwartek, że po wejściu w życie noweli ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej minister finansów uzyska potężne uprawnienia.

Jak wskazano w artykule, do niedawna nadzór nad czynnościami prowadzonymi przez służby specjalne sprawowały wyłącznie prokuratura i sądy. W tym roku wgląd w pracę policji i Straży Granicznej dostał minister spraw wewnętrznych. Teraz podobne uprawnienia szykuje sobie minister finansów, który będzie doglądał działań Służby Celno-Skarbowej.

"Będzie przywiązywał do ziemi jak pańszczyzna". Eksperci o planach wprowadzenia nowego podatku Polski rząd planuje wprowadzić exit tax, czyli podatek od wyprowadzki, wcześniej... zobacz więcej » "Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest uprawniony do: zapoznawania się z wynikami i materiałami z czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez Służbę Celno-Skarbową; uzyskiwania informacji o wynikach i zapoznawania się z materiałami z czynności wykonywanych przez kierownika komórki nadzoru wewnętrznego" - czytamy w projekcie nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

ZOBACZ PROJEKT USTAWY

Biuro prasowe resortu w odpowiedzi przesłanej gazecie wyjaśniło, że celem zmian jest "większy profesjonalizm działania KAS w walce z oszustami podatkowymi oraz eliminowanie ewentualnych nieprawidłowości w pracy funkcjonariuszy i urzędników skarbowych".

Obawy ekspertów

Eksperci uważają jednak, że zmiany niosą ze sobą zagrożenia. - Zwiększenie uprawnień zawsze rodzi obawę przed ich nadużywaniem - ocenił w rozmowie z "DGP" Przemysław Antas, radca prawny w Antas Legal.



Podobnie sprawę widzi były wiceminister finansów. - Szef resortu nie powinien mieć takich kompetencji - stwierdził Janusz Cichoń, obecnie poseł PO.