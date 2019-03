Odtwórz: Premier: budżet to nie jest worek bez dna

Odtwórz: Belka o obietnicach PiS: przypomina mi to rozumowanie karpi

Odtwórz: Dworczyk: koszt nowych programów to maksymalnie 42,3 mld zł

Minister finansów Teresa Czerwińska za kilka tygodni odejdzie z rządu - taką informację miał anonimowo przekazać "Gazecie Wyborczej" jeden z "ważnych" polityków Prawa i Sprawiedliwości. Wszystko przez trudne do udźwignięcia przez budżet koszty najnowszych obietnic Prawa i Sprawiedliwości.

Według rozmówców gazety "szefowa resortu (finansów Teresa Czerwińska) uważa, że w przyszłym roku nie da się sfinansować obietnic socjalnych", czyli najnowszych zapowiedzi PiS. Ich koszt przez kancelarię premiera jest szacowany na 40 mld złotych rocznie.

W środę portal wPolityce.pl podał, że minister finansów pod koniec lutego w rozmowie z premierem Mateuszem Morawieckim podała się do dymisji. "Szef rządu jej jednak nie przyjął. Zdarzenie miało miejsce kilka dni po ogłoszeniu przez Jarosława Kaczyńskiego tzw. nowej piątki PiS" - podał portal. Budżet po lutym pod kreską Deficyt budżetu po lutym tego roku wyniósł 800 milionów złotych, czyli 2,8 proce... zobacz więcej »

Tym informacjom zaprzeczała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.

- Mogę to zdecydowanie zdementować, to są absolutne, jak państwo to mówicie, fake newsy, nieprawdziwe informacje. Pani profesor, minister Czerwińska na każdym etapie uczestniczyła w tworzeniu programów, ostatnio nowej "piątki", wcześniej, odkąd podjęła stanowisko ministra finansów, w całej realizacji programów PiS - powiedziała Kopcińska o doniesieniach portalu. Podkreśliła przy tym, że "resort finansów jest dla wszystkich (...) kluczowym resortem".

- Czasami toczą się trudne rozmowy międzyresortowe, bo musi być osoba, która budżet spina i trzyma w ryzach. Wcześniej był to premier Morawiecki, a teraz jest to profesor Teresa Czerwińska - powiedziała rzeczniczka rządu.

Kopcińska dodała również, że "jesteśmy wdzięczni pani profesor Czerwińskiej, minister finansów, za to, że tak profesjonalnie zajmuje się budżetem państwa polskiego".

Informacje o dymisji minister finansów zdementował również na Twitterze rzecznik resortu - Paweł Jurek. "Minister finansów prof. Teresa #Czerwińska nie złożyła żadnej dymisji. Takie spekulacje szkodzą pracom prowadzonym w resorcie finansów" - napisał.



Minister finansów prof. Teresa #Czerwińska nie złożyła żadnej

dymisji. Takie spekulacje szkodzą pracom prowadzonym w resorcie finansów. — Paweł Jurek (@Pawel_Jurek) 20 marca 2019

PO: niech szefowa MF powie, czy złożyła dymisję

W czwartek Platforma Obywatelska wezwała szefową MF Teresę Czerwińską, by osobiście wyjaśniła czy złożyła dymisję.

- Pytamy dziś, czy jest w Polsce minister finansów, bo od pewnego czasu pani Czerwińska jakby zapadła się pod ziemię. Nie ma jej ani w ministerstwie, ani na posiedzeniach komisji, poświęconych finansom, zniknęli także jej zastępcy. Gdzie w Polsce jest minister finansów - pytał Urbaniak na konferencji prasowej.

Posłanka PO Joanna Mucha wezwała Czerwińską, by zabrała głos w sprawie doniesień prasowych i wytłumaczyła sprawę. - Proszę zabrać głos, powiedzieć Polakom, jaki jest stan finansów państwa - mówiła.



Podkreśliła, że PO ma też pytania w tej sprawie do premiera i chce, by szef rządu powiedział, czy prawdą jest "że za kilka tygodni już szefowej MF nie będzie w rządzie i czy prawdą jest, że jest szykowane dla niej jakieś miękkie lądowanie w spółce zależnej od rządu, byle tylko nie mówiła o stanie polskich finansów".

Deficyt w lutym

Na kwestię kosztów obietnic PiS zwracał uwagę w środę w programie "Fakty po Faktach" Marek Belka. Pytany o to, czy może być budżetowy problem w związku z realizacją zapowiedzi w sprawie 500 plus i "trzynastych" emerytur, wskazał, że cała sytuacja przypomina mu "rozumowanie karpi".

- Jak się zbliża Wigilia, one dalej pływają w stawie i są dokarmiane. Skoro było w zeszłym tygodniu bezpiecznie i miło, to będzie w następnym, ale przyjdzie Wigilia i wiadomo, gdzie karpie się znajdą - wyjaśniał prof. Marek Belka.

Na dodatek w lutym kasa państwa była pod kreską - deficyt budżetowy wynosił 800 milionów złotych.

"Taki wynik jest pewnym zaskoczeniem, ponieważ w ciągu ostatnich dwóch lat Ministerstwo Finansów przyzwyczaiło nas do comiesięcznych nadwyżek w budżecie państwa z wyjątkiem grudnia, w którym realizowano wielomiliardowy deficyt" - ocenił w komentarzu ekonomista ING Banku Śląskiego Karol Pogorzelski.

Cześć ekspertów oceniała, że informacja o deficycie może być celowym zabiegiem resortu finansów w związku z żądaniami podwyżek zgłaszanymi przez nauczycieli. Ma to także ograniczać chęć do zwiększania wydatków socjalnych przed wyborami.