Minister energii Krzysztof Tchórzewski wystąpił w poniedziałek do Komisji Europejskiej z prośbą o zwołanie Komitetu do spraw Zmian Klimatu i podjęcie interwencji na rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Zdaniem przedstawiciela polskiego rządu zostały spełnione warunki, które obligują Komisję do podjęcia odpowiednich działań.

Jak poinformowało Ministerstwo Energii, szef resortu uznał, że zostały spełnione warunki, po których Komisja musi podjąć interwencję w oparciu o przepisy dyrektywy ETS. Podkreślił również, że KE ma instrumenty, których może użyć - na przykład dysponuje specjalną pulą uprawnień, które może skierować na rynek, aby podnieść podaż i obniżyć ceny uprawnień do emisji CO2.



"Stabilne funkcjonowanie rynku ETS ma bardzo duże znaczenie dla polskiego sektora energetycznego, opartego w dużym stopniu na węglu. Według przepisów dyrektywy ETS sytuacja, w której w określonym czasie cena uprawnień do emisji CO2 wzrośnie odpowiednio mocno, upoważnia Komisję do interwencji. Moim zdaniem, takie warunki zostały już spełnione, oczekujemy od Komisji podjęcia zdecydowanych kroków" - oświadczył minister Tchórzewski.



Zgodnie z dyrektywą Komisja powinna podjąć odpowiednie działania, jeżeli w określonym czasie rynkowa cena uprawnień do emisji CO2 zmieni się w określony sposób.

Ceny rosną

We wrześniu za prawa do emisji CO2, na Europejskiej Giełdzie Energii, trzeba było zapłacić 21,42 EUR/t, czyli aż o 215,3 proc. więcej niż przed rokiem. Taki skok cen to efekt reformy europejskiego systemu handlu emisjami.

Na świecie rosną również ceny węgla między innymi ze względu na zapotrzebowanie na surowiec w Chinach. Za tonę "czarnego złota" trzeba było we wrześniu zapłacić już ponad 100 dolarów (100,69), o 11,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jeszcze w 2016 roku tona węgla kosztowała poniżej 50 dolarów.

To przekłada się na rosnące hurtowe ceny energii.

Średnia cena kontraktu na dostawy energii na następny dzień na Towarowej Giełdzie Energii we wrześniu wyniosła 276,24 zł/MWh, co oznacza wzrost o 60,2 proc. (rok do roku). Jeszcze silniejszy wzrost obserwujemy w przypadku kontraktów z dostawą na następny rok – ich średnia cena we wrześniu była wyższa o 71,5 proc. niż przed rokiem i wyniosła dokładnie 285,53 zł/MWh.

Tegoroczne podwyżki w hurcie mogą uderzyć w przedsiębiorców. Credit Agricole prognozuje, że firmy na początku przyszłego roku mogą płacić za prąd nawet 70 proc. więcej niż przed rokiem.