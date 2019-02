Zmiany w ustawie weterynaryjnej, monitoring ubojni i samochodów dostarczających zwierzęta, także przez Inspekcje Transportu Drogowego- zapowiada minister rolnictwa. Te zmiany mają uszczelnić system i udowodnić światu ze w pełni kontrolujemy sytuacje nad kontrolą uboju- mówi minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

- Chodzi o to, żeby rozpocząć debatę nad zmianami w polskim rolnictwie. Podejmiemy zdecydowane działania w celu naprawienia wizerunku polskiej żywności - mówił minister Ardanowski. Pierwsze spotkanie "Porozumienia rolniczego" ma się odbyć 20 lutego.

- Przygotowuję w tej chwili - w porozumieniu z rolnikami - zmianę do ustawy weterynaryjnej, która ma w krótkim czasie doprowadzić do uszczelnienia tego systemu i udowodnienia światu, że w pełni kontrolujemy sytuację w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności - powiedział minister "Dziękujemy dziennikarzom, że znaleźli tę ubojnię" W związku z nielegalnym ubojem krów prowadzony jest audyt w Głównym Inspektoraci... zobacz więcej » rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

"Dla mnie najważniejsze jest to, aby niezależnie od incydentalnego przypadku, żebyśmy prowadzili takie działania, które na przyszłość wyeliminują nawet pokusę, aby na tym niecnym procederze zarobić. Którzy z powodu chęci zysku, chciwości, głupoty powtarzali tego typu sytuacje" - mówił Ardanowski.

Nielegalny ubój chorych krów został pokazany w reportażu "Superwizjera" TVN. Proceder odbywał się nocami, bez nadzoru weterynaryjnego w rzeźni w powiecie Ostrów Mazowiecka. Patryk Szczepaniak, dziennikarz "Superwizjera", który zatrudnił się w rzeźni skupującej chore i padłe krowy, opowiada o tym, co widział i jak został zdekonspirowany. CZYTAJ W MAGAZYNIE TVN24

Propozycje zmian w prawie

Minister podkreślił, że "nie będzie tolerancji dla przestępstw w rolnictwie". - Zarówno kary więzienia dla właścicieli zakładów, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, również zakaz wykonywania zawodu przez lekarzy weterynarii, którzy braliby udział w tego typu procederach. Wprowadzenie monitoringu dla ubojni, ale również rozszerzenia monitoringu na samochody, którymi zwierzęta są transportowane - wymieniał Jan Krzysztof Ardanowski.

Minister zapowiedział "kontrole wszystkich pośredników zajmujących się handlem między rolnikiem, a zakładami ubojowymi". Jak wskazywał, kontroli mają być poddawane "środki transportu, warunki tam panujące". Kontrole ma również prowadzić Inspekcja Transportu Drogowego.

- Trzeba wyeliminować wszystkie podmioty, które w sposób nielegalny zajmują się pośrednictwem między rolnikami a przetwórcami - podkreślił szef resortu rolnictwa.

Minister wskazywał, że "trzeba pomóc rolnikom w zakresie pokrycia niektórych kosztów związanych z uśmierceniem zwierzęcia, które nie ma szans na wyleczenie". - Rozważę możliwości wystąpienia o wzmocnienie finansowe w tej materii - zapowiedział Ardanowski.

Szef resortu zwracał również uwagę na "problem słabo rozwiniętego wśród rolników ubezpieczenia bydła od możliwości upadku, czy też chorób". Jego zdaniem, "to również wymaga współpracy z rolnikami i wsparcia finansowego".

Ponadto - jak podkreślił Ardanowski - musi powstać "wykaz rzeźni i podmiotów dokonujących ubojów z konieczności". - To musi być jasne, przejrzyste. Każdy rolnik musi wiedzieć, gdzie są takie zakłady, do kogo ma się zwrócić, gdzie może w nieszczęściu, które go dotyka, gdzie może się zwrócić - wskazał.

Raport Komisji Europejskiej

W poniedziałek o godzinie 9.00 ruszył audyt prowadzony przez inspektorów z Komisji Europejskiej. W kolejnych dniach mają oni ruszyć w teren. Kontrole będą odbywały się w wojewódzkich bądź powiatowych inspektoratach weterynarii i będą trwać do 8 lutego.

Raport Komisji Europejskiej w sprawie nielegalnego uboju krów powinien być gotowy w ciągu miesiąca.

- Grupa audytorów Komisji Europejskiej przybyła do Polski i rozpoczęła ocenę sytuacji. (...) Misja potrwa do piątku, 8 lutego. Raport będzie gotowy w ciągu około miesiąca, ponieważ musi zostać wysłany do Polski, a potem z powrotem do Komisji Europejskiej - powiedziała na konferencji prasowej rzeczniczka KE Anca Paduraru. Dodała, że eksperci Komisji będą na miejscu współpracować z przedstawicielami polskich władz.

Minister rolnictwa mówił także, że Polska chce by "dokonano przeglądu zwierząt pourazowych w całej Europie, tak by sprawdzić, czy wszędzie są przestrzegane procedury."