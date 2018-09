Biuro podróży Millennium Travel International złożyło oświadczenie o niewypłacalności; nie jest w stanie wywiązać się z umów zawartych z klientami w zakresie ich powrotu do kraju - poinformował rzecznik Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego Michał Nowakowski.

Biuro poinformowało w komunikacie, że "na skutek niewypłacalności nie jest w stanie wywiązać się z umów o świadczenie usług turystycznych, których termin rozpoczęcia przypada od dnia 21 września 2018 roku.

"W związku z tym spółka nie jest w stanie zapewnić pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju oraz zapewnić klientom zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną.

Z uwagi na powyższe zostały podjęte czynności zmierzające do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki" - czytamy w oświadczeniu.

Firma wskazuje, że o zaistniałej sytuacji został poinformowany Marszałek Województwa Dolnośląskiego, któremu zostały przekazane wszelkie dokumenty i oświadczenia niezbędne do zapewnienia klientom powrotu do kraju oraz umożliwienia skutecznego dochodzenia przysługujących im praw, w tym prawa do zwrotu wpłaconych środków.

Rzecznik Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego przekazał, że oświadczenie o niewypłacalności biura podróży wpłynęło w czwartek. - Obecnie poza granicami kraju przebywa ponad 300 turystów, którzy wykupili w Millennium Travel International wczasy w Grecji (Korfu), Bułgarii (Słoneczny Brzeg) i Albanii (Ksamil) - powiedział rzecznik.

Bez dyskomfortu

Nowakowski dodał, że Dolnośląski Urząd Marszałkowski w porozumieniu z ubezpieczycielem organizuje loty powrotne klientów biura do Polski. - Według wstępnych szacunków koszt powrotu klientów biura do Polski wyniesie ok. 600 tys. zł. Koszt ten pokryje polisa ubezpieczeniowa - przekazał rzecznik.



Pierwsi klienci tego biura wrócą do kraju w piątek, a w kolejnych dniach będą organizowane następne loty. - Oznacza to, że podróżni nie odczują dyskomfortu związanego z zaistniałą sytuacją - zapewnił Nowakowski.



Biuro Millenium Travel International z siedzibą w Legnicy zarejestrowane jest w spisie organizatorów turystyki prowadzonym przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski od 2011 r. - Dotąd biuro nie wykazywało problemów finansowych. Imprezy turystyczne, które miały odbyć się zgodnie z ofertą biura po dniu 20 września, zostały wstrzymane - dodał rzecznik.