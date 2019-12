Celem zmian jest wprowadzenie ułatwień dla podatników - tak wprowadzenie indywidualnych rachunków podatkowych tłumaczy ministerstwo finansów. Od nowego roku PIT, CIT i VAT będą płacone na mikrorachunki, a nie konta urzędów skarbowych, jak dotychczas.

Mikrorachunki podatkowe to przypisane każdemu podatnikowi indywidualne rachunki, na które będą płacone podatki. Dyrektor departamentu poboru podatków MF Dariusz Aniećko wyjaśnił, że system rusza po 1 stycznia 2020 r. i obejmie płatności PIT i CIT oraz VAT.

W przypadku tego ostatniego podatku będą pewne wyjątki, np. VAT importowy będzie wpłacany tak, jak obecnie. W przyszłości, jak podał Aniećko, system mikrorachunków ma objąć także inne daniny, np. akcyzę czy cła.

"Duże ułatwienie"

- Przeprowadzone zostały testy w Krajowej Izbie Rozliczeniowej, dotyczące przepływu płatności na mikrorachunki. Analizujemy wydajność tego systemu - powiedział dyrektor.

- Przeprowadzone zostały testy w Krajowej Izbie Rozliczeniowej, dotyczące przepływu płatności na mikrorachunki. Analizujemy wydajność tego systemu - powiedział dyrektor.

Zapewnił, że system rozliczeniowy urzędów skarbowych przystosowano już do wprowadzenia mikrorachunków. Trwają szkolenia pracowników w urzędach skarbowych oraz ostatnie uzgodnienia z Narodowym Bankiem Polskim dotyczące podpisania nowej umowy na obsługę rachunku bankowego do obsługi mikrorachunków.



- Mikrorachunki dla PIT, CIT i VAT to pierwszy krok w kierunku centralizacji rozliczeń. Będziemy chcieli włączyć do niego pobór także innych podatków - powiedział przedstawiciel Ministerstwa Finansów.



Wyjaśnił, że celem zmiany jest przede wszystkim wprowadzenie ułatwień dla podatników. Zamiast wpłacać podatki na trzy rachunki, jak do tej pory, będą one płacone na jeden. Jednocześnie fiskus automatycznie zaksięguje odpowiednią kwotę na centralnej karcie kontowej podatnika.



- To także duże ułatwienie dla administracji skarbowej, bowiem dotychczas księgowanie tych kwot trwa czasem dwa do trzech dni. Po zmianach księgowanie wpłaconych kwot będzie odbywało się trybie nocnym - powiedział.





Aniećko zauważył, że obecnie, wraz ze zmianą miejsca zamieszkania podatnik musi wpłacać podatki do innego urzędu skarbowego.

- Sytuacja taka utrudniała między innymi rozliczenia zeznań rocznych, wydanie zaświadczenia na przykład o niezaleganiu (z podatkami) - informuje Aniećko.

Uruchomienie mikrorachunków

Zgodnie z informacjami MF 1 stycznia 2020 r. zostaną uruchomione mikrorachunki dla wszystkich podatników. Mikrorachunki zastąpią obecnie funkcjonujące rachunki, których jest 1600 w 400 urzędach skarbowych. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT pozostaną aktywne do końca grudnia 2019 r.



- Obecnie obowiązujące rachunki bankowe będą aktywne do 31 grudnia 2019 roku. Po 1 stycznia 2020 bank zleceniodawcy nie powinien zrealizować takiego przelewu, już na etapie zlecania przez podatnika polecenia przelewu - powiedział dyrektor pytany, czy po 1 stycznia 2020 r. będzie możliwa pomyłka i przelew podatku na "stary" rachunek.



Zaznaczył, że zapłata podatku przez podatnika na niewłaściwy rachunek bankowych nie jest uznawana jako skuteczne rozliczenie z fiskusem. Urząd skarbowy może uznać dokonanie wpłat przez podatnika po uznaniu płatności na właściwym rachunku.

Jeden obowiązek

Aniećko zapewnił, że na podatnikach będzie ciążył tylko jeden obowiązek związany ze zmianą. Trzeba będzie sprawdzić numer mikrorachunku podatkowego.

- Podatnik będzie płacił podatki (PIT, CIT, VAT) tak, jak robił to dotychczas. Jedyna zmiana polega na tym, że zamiast wpisywać w poleceniu przelewu numer rachunku bankowego urzędu skarbowego, podatnik będzie wpisywał swój indywidualny rachunek podatkowy - wyjaśnił.



Resort finansów spodziewa się masowego wykorzystania mikrorachunków po 15 lutego 2020 r., kiedy ruszą rozliczenia PIT-ów za 2019 r. - Na przyjęcie masowych wpłat przy użyciu mikrorachunków jesteśmy przygotowani, m.in. właśnie w tym kierunku są prowadzone testy wydajnościowe z NBP - zapewnił dyrektor.



Dodał, że system mikrorachunków jest wdrażany przez MF w ramach programu "Witraż". Resort finansów chce, aby oprócz kompleksowego rozliczania podatników, jednolity system objął docelowo także cały zakres działania urzędów skarbowych wraz z egzekucją podatków.



Zgodnie z informacjami MF numer mikrorachunku można sprawdzić w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym. Potrzebny jest numer PESEL lub NIP - w przypadku przedsiębiorców. Numer generowany jest automatycznie – nie ma potrzeby składania w tej sprawie żadnych wniosków do urzędu skarbowego.

Jak wyjaśniał wcześniej w TVN24 BiS ekspert podatkowy Grzegorz Baran, wspólnik Kancelarii Baran & Pluta, przeciętny podatnik PIT różnicę odczuje w sytuacji, gdy ma niedopłatę w rocznym rozliczeniu.

Z punktu widzenia pracodawcy sytuacja wygląda następująco: będzie wpłacał zbiorczą kwotę zaliczek na PIT za wszystkich swoich pracowników jako płatnik.