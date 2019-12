Odtwórz: Wild: CPK do 2027 to bardzo ambitny harmonogram

Mikołaj Wild, były wiceminister infrastruktury i były pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, został prezesem spółki CPK. - Priorytetem jest rozpoczęcie prac budowlanych w 2023 roku - mówi Wild.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny powstała w 2018 r., by przygotować i zrealizować budowę nowego lotniska centralnego dla Polski i inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej.



Decyzją rady nadzorczej Wild stanął na czele czteroosobowego zarządu. Rada nadzorcza jednocześnie wybrała Sylwię Matusiak na członka zarządu ds. komunikacji i PR. Od lipca 2019 r., jako członek zarządu delegowany przez radę nadzorczą, pełniła ona nadzór nad Biurem Komunikacji i PR oraz Biurem Strategii i Współpracy Międzynarodowej CPK. Zasiada w radzie nadzorczej CPK od momentu rozpoczęcia działalności tej spółki.



W skład zarządu CPK wchodzą także: Piotr Malepszak, odpowiadający za część kolejową inwestycji, Dariusz Sawicki, w którego gestii jest komponent lotniczy i Michał Wrona, odpowiedzialny za finanse spółki.

Priorytety

Nowy prezes spółki CPK przekazał, że wśród jego priorytetów są rozpoczęcie prac związanych z budową nowego lotniska centralnego dla Polski, a także stworzenie ram prawnych i finansowych do dobrowolnego wykupu gruntów pod inwestycję.

- Priorytetem jest dla nas rozpoczęcie prac budowlanych w 2023 roku - powiedział Wild.



Przypomniał, że w połowie 2020 roku do CPK ma dołączyć międzynarodowy doradca strategiczny, który "wesprze spółkę w realizowaniu celów".



- Kolejnym priorytetem jest dla nas rozpoczęcie dobrowolnego wykupu gruntów. Chodzi o zakup nieruchomości od osób, które sobie tego życzą. Konkretne rozwiązania będziemy oczywiście konsultowali z mieszkańcami - wskazał.



Od 9 maja 2017 r. do 28 listopada br. Wild był pełnomocnikiem rządu ds. CPK. W maju br., zgodnie z ustawą o CPK, został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej spółki. 28 listopada rada nadzorcza oddelegowała go do czasowego wykonywania czynności prezesa CPK.

Źródło: TVN24 BiS Mikołaj Wild został prezesem spółki CPK

O CPK

Spółka CPK planuje lotnisko na terenie gmin Baranów, Teresin i Wiskitki – między Warszawą i Łodzią. To obszar w większości rolniczy, w dużym stopniu niezabudowany.



Centralny Port Komunikacyjny - według rządu - ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną - węzłem przesiadkowym, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy.

CPK zakłada intensywny rozwój sieci połączeń kolejowych oraz drogowych na terenie całego kraju. CPK ma powstać 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha; w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ok. 100 mln.

W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł niedaleko portu lotniczego i połączenia, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Zgodnie z zapowiedziami sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.