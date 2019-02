Wild: CPK do 2027 to bardzo ambitny harmonogram

Oddanie do użytku Centralnego Portu Komunikacyjnego do 2027 roku to bardzo ambitny harmonogram. Nie wydarzyło się jednak nic, co kazałoby nam odstąpić od tych założeń - stwierdził w programie "Bilans" w TVN24 BiS wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaj Wild.

- Jeżeli spojrzymy, jak megaprojekty są realizowane, to tam, gdzie więcej czasu jest poświęcone na dobre przygotowanie inwestycji, to tam projekty "dowożone" są w terminie i w ramach budżetu - podkreślił w TVN24 BiS Wild.

W lutym, ewentualnie w marcu powinna zacząć działać rada społeczna w sprawie programu budowy CPK. W jej skład wejdą przedstawiciele Baranowa, Teresina i Wiskitek, czyli gmin na terenie których planowana jest inwestycja. Najważniejszą rolą rady będzie doradzanie pełnomocnikowi rządu i zarządowi spółki w sprawach istotnych dla społeczności lokalnych, w tym na temat sposobu pozyskiwania nieruchomości potrzebnych do realizacji inwestycji. Centralny Port Komunikacyjny. Wkrótce ruszają konsultacje w sprawie budowy Wiosną 2019 roku powinna zacząć działać rada społeczna w sprawie programu budowy... zobacz więcej »

Między Warszawą a Łodzią

W tym roku ma zostać też wykonany tzw. test CAPEX, czyli test zakładanych kosztów budowy CPK. Według rządu wartość inwestycji w pierwszym etapie wyniesie łącznie 35 mld zł na część lotniczą, kolejową i drogową.

CPK ma powstać między Warszawą i Łodzią oraz zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Zgodnie z projektem w odległości 37 km na zachód od Warszawy na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który na początku swojego funkcjonowania ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie.

Częścią budowy CPK będą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego, nowa linia Warszawa-CPK-Łódź, wydłużenie CMK na północ przez CPK i połączenia kolejowe na terenie kraju (tzw. szprychy), które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny.

Inwestycja ma pozwolić na stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy bezpośrednio w samym węźle lotniczo-kolejowym oraz gałęziach gospodarki z nim powiązanych. W rejonie CPK powstać ma również "Airport City", w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe.