Pomoc dla właścicieli budynków z wielkiej płyty, wsparcie dla samorządów w remontach budynków komunalnych oraz zachęty do instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) podczas prowadzenia termomodernizacji - to główne zmiany zawarte w projekcie noweli ustawy o wspieraniu termomodernizacji, który trafił do konsultacji.

"Nie ma żadnego zagrożenia, jeśli chodzi o konstrukcję i bezpieczeństwo budynków z wielkiej płyty. Jestem przekonany, że przy dobrym wykorzystaniu przygotowanego przez Instytut Techniki Budowlanej raportu, ci którzy dzisiaj zarządzają budynkami z wielkiej płyty, będą mogli nimi zarządzać w taki sposób, aby można w nich mieszkać przez kolejne lata, przez pokolenia" - wskazał, cytowany w komunikacie, wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

Wielkie badanie

Pod koniec stycznia bieżącego roku ogłoszono wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Techniki Budowlanej. Wynika z nich, że wszystkie budynki z wielkiej płyty są bezpieczne.

ITB przebadał 300 budynków reprezentujących różne systemy prefabrykacji w województwach, w których jest najwięcej tego typu konstrukcji - mazowieckim, łódzkim, śląskim i dolnośląskim.

- Budownictwo z wielkiej płyty ma przed sobą dobrą przyszłość - mówił wówczas Soboń. - Warto jednak skorzystać z badań, które przeprowadziliśmy po to, aby dobrze nimi zarządzać, a tam gdzie jest potrzeba, wzmocnić łączenia, aby na kolejne pokolenia te budynki służyły, bo dzisiaj są bardzo często w bardzo dobrych lokalizacjach z dostępem do infrastruktury społecznej z dobrym dostępem do komunikacji publicznej, często z zielenią. Warto mieszkać w wielkiej płycie i warto też o nią dbać - dodawał.

Wsparcie remontów

Resort inwestycji i rozwoju wyjaśnił w komunikacie, że projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, który we wtorek trafił do konsultacji i uzgodnień, zakłada wsparcie dla "bloków z wielkiej płyty".

Będzie ono przeznaczone na wzmocnienie połączeń między warstwą fakturową a warstwą konstrukcyjną w płytach wielowarstwowych za pomocą metalowych kotew.

Dodatkowa premia będzie przyznawana w przypadku prowadzenia przez inwestora prac termomodernizacyjnych.

"Przeprowadzenie takich robót zwiększa bezpieczeństwo użytkowania budynków z płyt prefabrykowanych, zwłaszcza w sytuacji, gdy montowane są nowe warstwy ocieplenia stanowiące dodatkowe obciążenie dla łączników będących elementami płyty wielowarstwowej" - wyjaśniono.

Resort dodał, że za sprawą nowelizacji dodatkowe wsparcie otrzymają także samorządy. "Gminy będą mogły ubiegać się o premie remontowe w wysokości 50 proc. wartości przedsięwzięć remontowych. W przypadku, gdy budynki komunalne, które będą poddawane remontom są wpisane do rejestru zabytków lub znajdują się na terenie wpisanym do tego rejestru, premia będzie wynosić 60 proc. kosztów przedsięwzięcia" - poinformowano.



Nowe przepisy zakładają ponadto dodatkowe wsparcie dla inwestorów, którzy przy okazji prowadzenia termomodernizacji, zainstalują w budynkach odnawialne źródła energii.

W takich przypadkach premia termomodernizacyjna wyniesie nie 16 proc., ale 21 proc. wartości przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Nowela przewiduje ponadto, że o wsparcie/premie na remonty będą mogły ubiegać się wspólnoty mieszkaniowe, w których większościowe udziały ma także gmina. Obecnie nie jest to możliwe.

Miliardy na wielką płytę

"Projekt (ustawy - red.) premiuje inwestycje prowadzące do gruntownej poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Ich celem jest zwiększenie liczby inwestycji w poprawę efektywności energetycznej w budownictwie mieszkaniowym. Efektem ma być ograniczenie ubóstwa energetycznego oraz zmniejszenie zanieczyszczeń pochodzących z przestarzałych systemów ogrzewania w budynkach" - dodano.

Resort inwestycji i rozwoju szacuje, że wartość inwestycji w budynkach z wielkiej płyty wyniesie 25,8 mld zł w tym: termomodernizacja - 17,2 mld zł i montaż kotew – 8,6 mld zł.

Wartość dofinansowania publicznego w formie premii ma wynieść 7 mld zł. Skutki ustawy dla budżetu państwa państwa to niemal 4 mld zł w ciągu 10 lat.