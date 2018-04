Pierwsze mieszkania plus w Siedleminie koło Jarocina

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w sobotę, że w ciągu najbliższego roku powstanie, także w mniejszych miejscowościach, kilkadziesiąt tysięcy mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus.

- Pracujemy nad nowym modelem Mieszkania plus, aby również w mniejszych miejscowościach, było przynajmniej kilka (...) budynków, które będą bardziej dostępne, nie tylko na kredyt hipoteczny, czy dla kogoś, kto wrócił akurat z zagranicy, ma trochę więcej środków (...) albo z innych względów może sobie pozwolić, ale dla szerokich rzesz ludzi - podkreślił Morawiecki na spotkaniu z mieszkańcami Żnina.

Dodał, że realizacja tego "bardzo niełatwego programu" potrwa. - Przez 30 lat wszyscy sobie na nim zęby połamali, ale (...) my teraz tworzymy specjalną ustawę. Przesuwamy środki do Banku Gospodarstwa Krajowego. Chcemy, żeby kilkadziesiąt tysięcy mieszkań było w budowie w ciągu najbliższych 12 miesięcy - powiedział szef rządu. Pierwsze mieszkania z rządowego programu. Zobacz, jak wyglądają w środku W Siedleminie koło Jarocina odbyło się uroczyste oddanie osiedla, na którym pows... zobacz więcej »

Zachęcał, by w kwietniu 2019 roku "rozliczyć" go z tej obietnicy. - Wtedy zobaczymy, czy chociaż 40, 50, 60 tysięcy mieszkań z tego programu Mieszkanie plus zostanie wybudowane - powiedział Morawiecki.

Podczas kwietniowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że w 2019 roku ma być w budowie 100 tys. mieszkań z programu Mieszkanie Plus.

Wydatki na wojsko

Premier przypomniał, że prezydent USA Donald Trump podczas wspólnej konferencji z kanclerz Niemiec Angelą Merkel w Waszyngtonie mówił o wydatkach na obronność. W tym kontekście pochwalił Polskę, która "płaci nawet więcej, niż się od niej oczekuje".



- To jest wyraźny dowód na to, że jesteśmy bardzo ważnym państwem członkowskim sojuszu transatlantyckiego i że poprzez zakupy takie jak tarcza antyrakietowa, zakupy (systemu - red.) Patriot, podnosimy nasze bezpieczeństwo w sposób bezprecedensowy - mówił Morawiecki. Prezydent USA chwali Polskę. "Płaci nawet więcej, niż się od niej oczekuje" Donald Trump podczas wspólnej konferencji z kanclerz Niemiec Angelą Merkel w Was... zobacz więcej »



Jak zaznaczył, polski rząd jest w stanie przeznaczać środki na bezpieczeństwo, ale także na potrzeby os. niepełnoprawnych i służbę zdrowia, dzięki uszczelnieniu podatków. - Poprzez zastosowanie odpowiednich instrumentów, zwłaszcza informatycznych, takich jak jednolity plik kontrolny, podzielona płatność, dodatkowe badanie ruchu na rachunkach firm, w Ministerstwie Finansów uszczelniliśmy system podatkowy w sposób bezprecedensowy - podkreślił premier.



Morawiecki zwrócił uwagę, że "w ciągu jednego roku z podatków spłynęło więcej o 40 mld zł".

Walka ze smogiem

Szef rządu odniósł się również do programu walki ze smogiem. Jego zdaniem to kolejny obszar, w którym rząd zmaga się z "zaniedbaniami".



Przypomniał, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził w lutym, że Polska naruszyła unijne prawo w dziedzinie jakości otaczającego powietrza. Sędziowie uznali, że Polska nie przestrzegała dobowych i rocznych wartości dopuszczalnych dla stężenia PM10 w wielu miastach. Decyzja dotyczyła lat 2007-2015.



Premier zauważył, że na liście Światowej Organizacji Zdrowia 50 miast najbardziej zanieczyszczonych w Europie są 33 polskie miasta. Przypomniał również zapowiedź, że rząd przeznaczy 25 mld zł w ciągu najbliższych 7-8 lat na wsparcie m.in. wymiany kotłów, pieców grzewczych oraz na termomodernizację. Z budżetu państwa współfinansowane będzie 80 proc. kosztów dot. wymiany kotłów, pieców i termomodernizacji, a w niektórych miejscach nawet 100 proc. kosztów.